دنیا پذیرای رهبری آمریکا نیست/ شورای امنیت دستگاه منفعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی عصر امروز در حاشیه همایش روز دانشجو که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران دخالت در امور سایر کشورها را اخلاق دولت های غربی دانست و در پاسخ به این سئوال که دخالت کشورهای غربی در امور ایران را چگونه ارزیابی می کنید گفت: ما با هر نوع دخالت در امور ایران ، عراق ، بحرین و سوریه مخالفیم.

لاریجانی افزود: البته دخالت آمریکا همراه با اقدامات تروریستی است ضمن آنکه باید به این نکته اشاره کرد که دنیا امروز دیگر پذیرای رهبری آمریکا و غرب نیست چرا که احترام به حقوق سایر ملت ها امری لازم و ضروری است و باید به آن تاکید کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص ورود هواپیمای جاسوسی آمریکا به ایران افزود: ورود این هواپیما نمونه کامل تجاوز به حریم ملت هاست و ما با تمام امکانات در مقابل این گونه اقدامت می ایستیم و پیگیری ها را در این باره ادامه می دهیم.

وی ادامه داد: البته باید رسیدگی دقیقی از سوی شورای امنیت در این مورد صورت گیرد البته شورای امنیت دستگاه منفعلی است اما وظیفه آن مشخص است.

لاریجانی همچنین بازوی دفاعی ایران را بازوی قدرتمند منطقه دانست و افزود: کشورهای منطقه نباید از توان ایران بهراسند بلکه باید به آن اتکا کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نظر شما درباره قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران چیست افزود: قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران به طور آشکار قطعنامه سیاسی و سوءاستفاده از مفهوم حقوق بشر بوده است و بیش از آنکه به ایران لطمه بزند به حیثیت سازمان ملل ضربه وارد می کند.

وی با بیان اینکه بدترین ظلم در مورد حقوق بشر توسط کشورهای غربی صورت می گیرد افزود: کافی است به دوستان آمریکا در منطقه نگاه کنید. آمریکایی ها که مدتها طرفدار همین دیکتاتورهای منطقه بودند و هیچ کلمه ای از حقوق بشر بر زبان جاری نمی کردند به یک باره علیه ایران قطعنامه صادر می کنند.