ادعای تخمین زمان وقوع زلزله احتمالی در تهران مردود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جاپلقی در حاشیه نشست اضطراری عصر یکشنبه ستاد مدیریت بحران استان تهران گفت: وضعیت لرزه های اخیر مناطقی از استان تهران عادی و طبیعی ارزیابی شده است.

وی افزود: صاحبنظران برجسته و خبره ذیربط در امور زمین شناسی و زلزله شناسی مسائل مربوط به خرده زلزله های اخیر در تهران را امری طبیعی دانسته و نشانه ای مبنی بر وضعیت جدید نسبت به گذشته یافت نکرده اند.

این مسئول بیان داشت: از موضوع وقوع زلزله احتمالی در تهران و مباحث مربوط به مدیریت بحران نباید غافل شد، زیرا کشورمان یکی از نقاط زلزله خیز دنیاست و استان و شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: مردم و مسئولان باید همواره در آمادگی کامل باشند، زیرا محلهایی را برای سکونت و زندگی انتخاب کرده اند که زلزله خیز است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به خرده زلزله های یک ماه اخیر در مناطقی از استان تهران افزود: لرزه های کوچک و خرد و زیر سه ریشتر به طور معمول در مکانهایی که گسل دارند، روی می دهد.

وی تصریح کرد: گاهی 200 تا 300 لزره کوچک در یک منطقه زلزله خیز روی می دهد، اما برای ساکنان آن مناطق قابل تشخیص و ملموس نیست؛ به تازگی حدود 25 لرزه زیر سه و 2.5 ریشتر اطراف شهرستان فیروزکوه روی داد که بنا به گفته مسئولان محلی محسوس نبوده است.

نشست ستاد مدیریت بحران استان تهران با حضور محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استاندار، محمدتقی جاپلقی مدیرکل مدیریت بحران استان،مدیران و کارشناسان مؤسسه ژئوفیزیک، سازمان زمین شناسی کشور، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تشکیل شده و وقوع زلزله های خفیف در چند روز گذشته در شهرستانهای شرق استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نشست ستاد مدیریت بحران استان تهران، ویژه و اضطراری بود که به درخواست استاندار تهران برای تحقیق و تحلیل داده های آماری و اطلاعات مربوط به لزره های اخیر تشیکل شد اما خروجی خاصی مبنی بر این که پدیده متفاوت و معناداری روی داده است، نداشت.