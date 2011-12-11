نمایشگاه طرح های پژوهشی استان فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه طرح های پژوهشی استان فارس با هدف ارائه آخرین طرح ها، مقالات و کتابهای پژوهشی و همچنین معرفی آخرین اختراعات و اکتشافات به بازدید کنندگان در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز، واقع در خیابان ساحلی غربی با حضور مدیران ارشد استان افتتاح خواهد شد.

آیت الله رزمجو افزود: در این نمایشگاه که صبح ها از ساعت هشت و 30 دقیقه تا 12 و عصرها از ساعت 14 تا 16 و 30 دقیقه برقرار خواهد بود، حدود 34 دستگاه اجرایی و مرکز تحقیقاتی به عرضه محصولات پژوهشی خود می پردازند.

وی با دعوت از مدیران دستگاه های اجرایی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای بازدید از این نمایشگاه، افزود: امیدواریم با هماهنگی آموزش و پرورش شاهد حضور حداکثری دانش آموزان مقطع متوسطه در نمایشگاه باشیم.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس ادامه داد: در هفته پژوهش شاهد برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه های گوناگون به ویژه تحول در علوم انسانی و مباحث اجتماعی با حضور اندیشمندان برجسته خواهیم بود.

رزمجو برپایی نمایشگاه کتاب های تخصصی در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز را از دیگر برنامه های هفته پژوهش در استان فارس نام برد و گفت: به منظور رفاه حال محققان، کتابهای این نمایشگاه با تخفیف ویژه عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: 23 آذر ماه همایش تقدیر از 53 پژوهشگر برگزیده استان فارس که در سال گذشته بیشترین تلاش را برای گسترش تحقیقات در زمینه چاپ مقالات در مجلات علمی داخلی و خارجی، چاپ کتاب و همچنین ثبت اختراعات در حوزه های مختلف داشته اند، با حضور مدیران ارشد استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس با اشاره به بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی، گفت: بر اساس دستور استاندار، دستگاه های اجرایی را بر اساس ماهیت کاری شان تقسیم بندی کرده و میزان حداقل بودجه پژوهشی آنها را در قالب قانون بودجه سال 90 معین خواهیم کرد.

دبیرکارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان فارس وضع پژوهش استان فارس را مناسب ارزیابی کرد و افزود: تاکنون 729 طرح تحقیقاتی توسط پژوهشگران به این کارگروه ارائه شده که در دست بررسی هستند.

رزمجو ادامه داد: از سال آینده علاوه بر پژوهشگران برگزیده از مدیران دستگاه های برتر در زمینه پژوهش و تحقیقات نیز در هفته پژوهش تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به دغدغه استاندار فارس در زمینه رعایت عدالت در توزیع اعتبارات پژوهشی دستگاه ها تاکید کرد: کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری فارس در حال استخراج اولویتهای پژوهشی دستگاه های اجرایی استان است که پس از تکمیل، در سایت اینترنتی دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس قرار خواهد گرفت و بر آن اساس همه محققان می توانند طرح های پژوهشی خود را ارائه کنند.