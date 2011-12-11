ثبت نام مرحله دوم آزمون انتخاب کارشناسان استاندارد تا 23 آذرماه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام مرحله دوم آزمون انتخاب کارشناسان استاندارد به دنبال ثبت نام مرحله اول متقاضیان شرکت در آزمون انتخاب کارشناسان استاندارد حقیقی آغاز شده است.

ثبت نام مرحله دوم آزمون انتخاب کارشناسان استاندارد تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 23 آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

ثبت نام در این زمینه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد انجام خواهد شد و متقاضیان در این خصوص باید به این پایگاه مراجعه کنند.

آزمون انتخاب کارشناسان استاندارد در راستای تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد در زمینه استانداردسازی و ارتقای کیفیت صورت می گیرد.