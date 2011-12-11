افزایش 50 درصدی تولیدات مراکز استانها در شبکه های سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث طهماسبی در نشست برنامه سازان صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در تبریز گفت: مهمترین اولویت کاری سازمان صدا وسیما در سالهای اخیر بهره گیری از ظرفیت برنامه سازان استانها در افزایش کیفیت برنامه های رسانه ملی است.

وی گفت: در هشت ماه گذشته بیش از 100 فیلم تلویزیونی و 11 سریال 26 قسمتی توسط برنامه سازان رسانه ملی در مراکز استانها تولید و بخشی از آنها از شبکه های سراسری پخش شده یا در حال پخش است.

وی مردم محوری، توجه به فرهنگ، آداب و رسوم مناطق مختلف، بیان مطالبات و نیازهای مردم و معرفی مفاخر و توانمندیهای استانها را از ویژگیهای برنامه های تولیدی در این مدت عنوان کرد و افزود: رسانه ملی به دنبال شناخت مزیتهای استانی و استفاده مناسب از این مزیتها در تولید برنامه هاست.

معاون امور استانهای رسانه ملی با تاکید بر ظرفیتهای بسیار بالا و مناسب برنامه سازی در استانها گفت: هم اکنون علاوه بر تامین بخش اعظمی از نیاز برنامه ای شبکه های سراسری تمامی نیاز شبکه تلویزیونی شما با تولیدات مراکز استانها تامین می شود.

طهماسبی ایجاد نشاط اجتماعی، تسلط کامل به جغرافیای خبری، نوآوری در برنامه ها و دوری از تجمل گرایی در برنامه های تولیدی را از مهمترین شاخصه های برنامه سازان بیان کرد.