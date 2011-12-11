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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

جنتی خبر داد:

لوله گذاری آب پروژه های مسکن مهر در شهرستان پاکدشت اجرا شد

لوله گذاری آب پروژه های مسکن مهر در شهرستان پاکدشت اجرا شد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت: طرح لوله گذاری آبرسانی پروژه های مسکن مهر در شهرستان پاکدشت اجرا شده و این پروژه ها هیچ مشکلی در زمینه تأمین آب شرب ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جنتی افزود: ‌این عملیات به منظور خدمات رسانی و در اختیار قرار دادن آب آشامیدنی سالم به ساکنان مجتمع مسکونی مهر پاکدشت با انجام 11 کیلومتر عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه آبرسانی به تمام بلوکهای ساختمانی این شهرک اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران تأکید کرد:‌ تأمین آب شرب مورد نیاز مسکن مهر یکی از مهمترین برنامه های شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران است و تاکنون با احداث مخزن 15 هزار مترمکعبی برای تأمین آب مورد نیاز ساکنان این واحدهای ساختمانی، ‌یک هزار و 300 کنتور آب برای تفکیک اشتراک در واحدهای ساختمانی مسکن مهر نصب شده است.

وی از حفر و تجهیز سه حلقه چاه آب آشامیدنی برای تأمین آب مجتمعهای مسکونی مهر جدید الاحداث در شهرستان پاکدشت خبر داد و افزود: این سه حلقه چاه پس از حفر و تجهیز و نیز اجرای طرح پدافند غیرعامل و رعایت موارد حفاظتی، وارد مدار بهره برداری شد و در حال حاضر پروژه های مسکن مهر شهرستان پاکدشت هیچ مشکلی در زمینه تأمین آب شرب مورد نیاز ساکنان ندارند.

پایان اصلاح و نوسازی بیش از 20 کیلومتر از شبکه‌ های آبرسانی فرسوده جنوب ‌شرق استان

جنتی گفت: عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی بیش از20 کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی فرسوده در محدوده جنوب‌شرقی استان تهران به پایان رسید.

وی ادامه داد: با هدف ارتقای کیفیت خدمات و آبرسانی به مشترکان زیر پوشش آبفای جنوب‌ شرقی استان، جلوگیری از هدررفت آب آشامیدنی و کاهش آمار حوادث از مدار خارج کردن تمامی خطوط آبرسانی فرسوده و قدیمی در دستور کار این شرکت قرارگرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود 20 کیلومتر از شبکه ‌های توزیع آب شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت و سایر شهرهای زیرمجموعه این شرکت با اجرای چند عملیات اجرایی و جایگزین کردن لوله‌ هایی با جنس و قطر مناسب، اصلاح و نوسازی شده است.

وی بیان داشت: همزمان با اجرای 20کیلومتراصلاح شبکه آبرسانی، نزدیک به چهار هزار رشته از انشعابات فرسوده آب نیز اصلاح ونوسازی شد.

کد مطلب 1481008

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