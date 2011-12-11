حمله صهیونیستها به مراسم تشییع یک شهید / 5 فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، صدها فلسطینی پیکر "مصطفی عبدالرزاق" جوان 28 ساله ای را که به دست نظامیان صهیونیست در روستای صالح پیامبر در شمال رام الله به شهادت رسیده بود، تشییع کردند.

شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر این جوان با سر دادن شعارهایی، خواستار گرفتن انتقام خون شهدا از صهیونیستهای غاصب شدند.



این در حالی است که پس از پایان مراسم تشییع، درگیری هایی میان جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در روستای صالح پیامبر رخ داد که هفت نفر از جوانان بازداشت شدند.

در این درگیری ها جوانان با سنگ به نظامیان اسرائیلی حمله کردند و آنها نیز با پرتاب گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی پنج نفر را زخمی کردند.

از سوی دیگر "ولید عساف" رئیس کمیته مقاومت در برابر شهرک سازی در مجلس قانونگذاری فلسطین گفت : نوارهای ویدئویی نشان می دهد که نظامیان اسرائیلی از فاصله نزدیک به عبدالرزاق شلیک کرده اند و هدف آنها، کشتن این جوان بوده است.

وی تصریح کرد: نظامیان اسرائیلی به طور عمد تظاهرات کنندگان را می کشند تا تظاهرات آنها را به خشونت بکشانند، اما مردم فلسطین باید در خصوص این توطئه هوشیار باشند.

خبر دیگر اینکه پرچم فلسطین قرار است فردا بر مقر سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد( یونسکو) به اهتزاز درآید و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان نیز در مراسم به اهتزار درآمدن پرچم فلسطین مشارکت خواهد کرد.

از سوی دیگر حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان چهار نفر از اعضای این جنبش را در رام الله و نابلس بازداشت کرده اند.

این در حالی است که جنبش فتح هم بیان کرد: دستگاههای امنیتی حماس "سلیم محمد الزعنون" 40 ساله را هنگام ورود به غزه از طریق گذرگاه رفح بازداشت کرده اند.