پژوهشگران برتر دانشگاهی در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که ظهر یکشنبه با شعار "تحول در علوم انسانی با رویکرد اسلامی" و با حضور فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و جمعی از استادان و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، شیروی در رشته حقوق، زارعی متین در مدیریت و نجارزادگان در فقه و فلسفه به عنوان پژوهشگران برتر عضو هیئت علمی تقدیر شد.



از مجله حقوق خصوصی همچنین از مجلات برتر علمی دانشجویی تجلیل شد.



در بخش پژوهشگران برتر دانشجویی از محمد سعید شاهمرادی در فقه و فلسفه در مقطع کارشناسی ارشد، از امیرحمزه محرابی در رشته مدیریت در مقطع دکتری، از صدیقه بحیرایی در رشته مدیریت کارشناسی و از طیبه بیات تجلیل شد.



همچنین در بخش پایان نامه های برتر از احمد ابوزید برای تدوین پایان نامه در زمینه علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد، مصطفی حسینی گلکار در فلسفه، اباذر افشار در فقه و مبانی حقوق،زینب هادی در مترجمی عربی و امیرحمزه محرابی در رشته مدیریت مقطع دکتری قدردانی شد.



علیرضا امینی در رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد، علی دهقانی در رشته حقوق در مقطع دکتری و سعید عبدالهیان در مقطع کارشناسی ارشد حقوق از دیگر تجلیل شدگان در بخش پایان نامه های دانشجویی بودند.



در این همایش رهبر، رئیس دانشگاه تهران و حجت الاسلام رضا برنجکار، رئیس پردیس قم دانشگاه تهران به ایراد سخن پرداختند.



قرائت بیانیه شورا پژوهشی دانشگاه از جمله دیگر برنامه های این جشنواره بود.

