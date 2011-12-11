تحول در علوم انسانی با سیاست زدگی و شعارزدگی منافات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که ظهر یکشنبه در ششمین جشنواره پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران، توسط احمد حاجی ده آبادی یکی از اعضای شورای پژوهشی این دانشگاه قرائت شد آمده است: در باب وضع تحقیق و پژوهش در کشور ما به نظر می‌رسد از مرحله درک اهمیت این مقوله عبور کرده و گام‌هایی به پیش برده‌ایم و به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید سیاست اصل قرار دادن پژوهش را به دست گیریم و در باب تحول و تعمیق محتوای پژوهش تلاش کنیم.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تحول در علوم انسانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، به گفتمانی فراگیر در دانشگاه و حوزه تبدیل شده است و در هر کوی و برزن سخن از تحول در علوم انسانی به میان می آید که ما نیز این نکته را به فال نیک می گیریم و شعار جشنواره امسال را همین موضوع قرار داده ایم اما باید توجه داشت چنین کار سترگ و بزرگی بی‌گمان شرایطی دارد که بدون توجه به آن نمی توان انتظار توفیق داشت.



در ادامه این بیانیه تاکید شده است: اولا باید توجه کرد علوم انسانی در غرب طی چهار قرن شکل گرفته و به صورت کنونی در آمده است و طبیعی است که تحول در آن نیز کاری طولانی است و طبیعی است که چنین کار مهمی با شتابزدگی، شعارزدگی و سیاست پیشگی منافات دارد.



در ادامه این بیانیه می خوانیم: زمام تحول در علوم انسانی به مثابه یک کار سترگ، باید به دست عالمان این عرصه سپرده شود و از نظر صاحبان واقعی فکر و اندیشه در این زمینه استفاده شود؛ لازم است مقررات و آیین نامه های پژوهشی که بیشتر با معیارهای کمی تدوین شده اند و سیطره کمیت در آنها مشهود است با رویکردهای دقیق علمی و کیفی باز‌بینی شوند.



در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: ما تحول در علوم انسانی را شروع مبارکی می دانیم برای رسیدن به آرمان‌هایی که هدف انقلاب اسلامی است و تاکید می کنیم که با همدلی و همکاری می توان چنین تحول بزرگی را به سر منزل مقصود رساند.

