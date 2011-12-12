مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمک های غیر نقدی شهرداری به توسعه عمرانی مترو گفت: کمک های غیر نقدی که شهرداری مدعی پرداخت آن است اصلا حساب و کتاب درستی ندارد و مشخص نیست که به چه صورت داده می شود زیرا یک بخش از این کمکها به صورت زمین است.

کمکهای غیر نقدی حساب و کتاب ندارند

وی ادامه داد: این زمین های ارائه شده کاربری فضای سبز دارند اما در هنگام قیمتگذاری تجاری محاسبه می شود که ما چنین زمینی را دادیم. اطلاع داریم برخی کاربری های تجاری که داده می شود در سالهای بعد به عنوان هزینه اجاره دوباره در کمکها محاسبه می شود.

عددسازی در کمکهای غیر نقدی

شفیعی اضافه کرد:عدد سازی هایی وجود دارد که بخش عمده آن عملا محقق نمی شود به طور مثال بدهی مترو به بانکها که شهرداری تضمین پرداخت آن را داده است به حساب کمک های شهرداری به مترو می گذارند. در حالی که این بدهی است که در سالهای قبل بوده و باید شهرداری پرداخت می کرده و چیزی به حساب مترو تهران نمی رود. این رقم ها به حساب بانک پرداخت می شوداما به گونه ای وانمود می شود که به حساب مترو واریز شده است.

کمک های غیر نقدی دولت چندین برابر شهرداری است

وی معتقد است: کمکهای غیر نقدی چندین بار محاسبه می شود و خروجی کارعمرانی نیز متناسب با کمک های نقدی پرداخت شده است.هرچند کمکهای غیرنقدی دولت چندین برابرحمایت های غیر نقدی شهرداری است.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به کمکهای دولت در بخش ترخیص واگن ها افزود:در بحث ترخیص واگن ها مکاتبات متعددی داریم که خود مسئولان مترو خطاب به رییس جمهور نوشته اند که "همان طور که در این سالها حمایت های شما سبب شده است که ما بتوانیم واگن هایمان را از گمرک ترخیص کنیم بازهم مساعدت شود و علی رغم بدهی هایی که ما به گمرک داریم این کمک ها ادامه پیدا کند." اما در رسانه ها طور دیگری وانمود می شود .

دولت چتر حمایتی اش را بردارد کاری از پیش نمی رود

شفیعی تاکید کرد: به شکل غیر منصفانه گفته می شود که دولت حمایت نمی کند اگر دولت چتر حمایتی خود را از سر مترو و بقیه مترو های سایر شهر ها بر دارد کار اصلا پیش نمی رود .

او ادامه داد: به سازمانهای آب، برق ،بانکها و تمامی سازمانهایی که در ارتباط با دولت هستند و به نحوی با متروی تهران مرتبط هستند توصیه اکید شده که به مترو تهران کمک کنند.

دولت با تمام قوا از توسعه مترو حمایت می کند

وی با بیان این که برخی از رسانه ها به دروغ اخباری را با عنوان نامه دولت به بانکها برای عدم همکاری با مترو منتشر کرده اند گفت: این دیگر اوج بی انصافی است. در حال حاضر دولت با تمام قوا هم از محل صندوق توسعه ملی و هم از طریق فایناس و تسهیلات ارزی برای مترو تهران سهم ویژه ای قائل شده است اما متاسفانه متروی تهران کم کاری می کند وپیگیری مطالبات خود را تنها ازطریق رسانه ها انجام می دهد. با این حال دولت به دور از این گونه حاشیه ها در حال ارائه کمکها خود است و ما به طور روزانه پیگیر کمکهای و حمایت های مترو هستیم .

وی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور بارها دستور مستقیم به گمرک داده است که علی رغم بدهی ها واگن ها ترخیص شود اما در مقابل هنگام مراسم افتتاحیه ها جو منفی بر علیه دولت ایجاد و افکار مردم را بر علیه دولت تهییج می کنند.

امتیاز ویِژه همشهری در هدایت افکار عمومی

شفیعی با اشاره به خبر خوان ها الکترونیکی روزنامه همشهر ی در سطح شهر گفت: روزنامه همشهری تابلوهای الکترونیکی را درسطح شهر دارد که تیتر اخبار روزنامه اش را آن جا می گذارد این یک امتیاز ویژه‌ای است که سایر روزنامه ها از آن بی بهره هستند و آنها از این امکان بر علیه دولت استفاده می کنند و تتیرهایی مانند دولت حق مردم را در مترو نداده است دولت اعتبار نداده است و .... را منتشر می کنند چه کسی پاسخگوی این عمل باید باشد .

وی ادامه داد:اگر کسی به علاقه مند به روزنامه همشهری باشد می تواند این روزنامه را بخرد و مطالعه کند اما چرا رهگذرانی را که از خیابان قصد عبور دارند با تیتر های بر علیه دولت به سمت نارضایتی هدایت می کنند.

تونل سازی در اولویت نیست / هزینه های تونل نیایش صرف وسعه مترو شود

وی ادامه داد: شهرداری بودجه چند هزار میلیاردی برای برای ساخت یک پل یا یک تونل هزینه می کند اما بودجه ای که برای مترو می گذارد به اندازه دولت است. در قانون آورده شده است که دولت می تواند حداکثر 50 درصد در بودجه مترو کمک کند نه اینکه باید بدهد بلکه می تواند بدهد .

شفیعی با تاکید بر این که شهرداری چرا اعتبارات خود را باید صرف تونل سازی کند گفت: تونل نیایش بر آورد اولیه آن هزار میلیارد است و مشخص نیست با چه عددی به سر انجام برسد در تونل توحید برآورد 170 میلیارد تومان بود و به رقم های نزدیک به 700 تا 800 میلیارد تومان رسید حالا این رقم سر از کجا در می آورد مشخص نیست. این در حالی است که اگر این سه چهار هزار میلیارد صرف توسعه مترو شود خطوط مترو به دوبر ابر افزایش می یافت و میزان جابه جایی‌ها هم به پنج میلیون نفر می رسید. این را مقایسه کنید با بزرگراهی که در شمال تهران احداث می شود و سبب افزایش سرعت چند ماشین در این منطقه می شود.

سنگ اندازی در خصوص برداشت ازصندوق توسعه ملی کذب محض است

او در خصوص سنگ اندازی دولت در جهت برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: این سخنان کذب محض است. متاسفانه متروی تهران نزد بانک ها بد حساب است و بدهی ها خودش را نداده است .

مترو زیر مجموعه شهرداری است اما دولت هزینه آن را می پردازد

وی در پاسخ به این پرسش که چرا متروی تهران باید تمامی بدهی های مترو حتی در هنگامی که مسئولیت آن با دولت

بود بپردازد گفت: اگر بخواهیم این گونه حساب کنیم بسیاری از توسعه های مترو تهران در زمانی اتفاق افتاده که دولت متولی آن بوده است پس حالا هم بیاید مدیریت آن بخش ها رابرای خودش بردارد. به هر حال متروی تهران به صورت کامل تحویل شهرداری تهران شده است که یکی از مشکلات ما هم همین است که مترو زیر مجموعه ای از شهرداری است اما بودجه آن را دولت پرداخت می کند.

دولت نمی تواند برای بانکها تعیین تکلیف کند

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز به دلیل بد حسابی هایی که متروبه بانک ها داشته است برخی از بانک ها حاضر نیستند عاملیت آنها را بپذیرند. این ربطی به دولت ندارد . بانک یک بنگاه اقتصادی است و دولت نمی تواند به بانک ها امر کند که این کار بکند یا نکند .

شفیعی تاکید کرد: متروی تهران را در تمامی جلسات شورای اقتصاد ، ماده 62 ماده 215 در تمامی فرایند هایی که مربوط به استفاده از صندوق توسعه ملی بوده است اولویت یک گذاشته ایم اما دوستان این گونه فضا سازی می کنند و با نگاهی سیاسی تلاش دارند کمک های دولت را نادیده بگیرند.