جزئیات دخالت ترکیه در اقدامات خرابکارانه و تروریستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زافترا در مقاله ای به قلم بوریس بوریسوف آورده است اظهارات نخست وزیر ترکیه و وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه و آمریکا علیه سوریه به این نکته اشاره می کند که آنها تصمیم گرفته اند از سناریوی لیبی استفاده کنند.



این روزنامه افزود تصمیم رهبران ائتلاف غربی برای هدف قرار دادن سوریه حداقل از سال 2003 گرفته شده است، زمانی که به سوریه پیشنهاد دادند در مقابل خلع سلاح، دوست غربی ها شود که بشار اسد آن را نپذیرفت، در آن هنگام، به طور مشخص، کنگره آمریکا قانون بازخواست سوریه را تصویب کرد که به رئیس جمهوری این کشور اجازه می دهد تحریمهایی را علیه دمشق اعمال کند که بلوکه کردن دارایی های سوریه و تحریم هواپیمایی سوریه از آن جمله است.



این روزنامه روسی نوشت : ترکیه نقش اساسی در آماده کردن طرحهای عملیاتی برای سرنگونی نظام سوریه ایفا کرده است و افراد مسلح را در خاک خود از نظر سازمان دهی و تسلیحاتی آماده می کند.



زافترا افزود : ترکیه مسئولیت تجهیز گروههای خرابکار تروریستی به اطلاعات مربوط به اماکن و جابجایی نیروهای سوری برعهده گرفته است و سازمان اطلاعات ترکیه نیز به شنود مکالمات نظامیان سوری و نیروهای امنیتی می پردازد.



این روزنامه خاطر نشان کرد : نیروی زمینی ترکیه نیز نقش اساسی در آماده سازی برای عملیات ضد سوری ایفا می کند، به طوری که افسران این نیرو به آموزش گروههای خرابکار مزدور و آماده کردن این گروهها برای دست زدن به عملیات در داخل خاک سوریه می پردازند.



این روزنامه درباره نقشی که سازمان اطلاعات ترکیه در هدف قرار دادن سوریه بازی می کند، هشدار داد و نوشت : مقامات ترکیه اقدام به ورود گروههای خرابکار و تروریستی به داخل سوریه می کنند که این گروهها از نظر تجهیزاتی و آموزشی در داخل خاک ترکیه آماده شده اند.



مقامات ترکیه تلاش می کنند با پخش تصاویر اعضای این گروههای خرابکار در رسانه ها، از آنها به عنوان نیروهای جدا شده از ارتش سوریه یاد کنند.



این روزنامه در پایان نوشته است سازمان اطلاعات ترکیه از وسایل و تجهیزات جاسوسی ساخت اسرائیل و آمریکا برای شنود و ایجاد اختلال در دستگاههای ارتباطاتی سوریه استفاده می کند، گذشته از آن ترکها به عنوان اعضای ناتو از اطلاعات جاسوسی دقیق آمریکا علیه سوریه بهره برداری می کنند.

خاطر نشان می شود احزاب سیاسی ترکیه و بازرگانان این کشور با هشدار درباره پیامدهای خطرناک مواضع دولت اردوغان در قبال سوریه خاطر نشان کردند این مواضع با تحریک مستقیم غربی ها اتخاذ شده است.



"دولت باخشالی" رهبر حزب جنبش ملی گرایی، دولت کنونی ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان را سخنگوی رسمی و نماینده قدرتها و طرحهای امپریالیستی توصیف کرد که سوریه و منطقه را هدف قرار داده است.

همچنین کمال قیلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد شدید از اقدامات ضد سوری دولت اردوغان، آن را به دنباله روی از سیاستهای قدرتهای سلطه گر و در راس آنها آمریکا در جنگ و توطه چینی علیه سوریه و تمام منطقه متهم کرده بود.



"کمال قیلیچ دار اوغلو" رهبر حزب مخالف جمهوری خلق در پارلمان ترکیه گفته بود : دولت اردوغان عروسک خیمه شب بازی قدرتهای جهانی است و سیاستهایش در قبال سوریه خردمندانه نیست.