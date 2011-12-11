آمایش سرزمینی علم در کشور انجام شود/ تأکید بر ایجاد پاتوق علمی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر ظهر یکشنبه در ششمین جشنواره پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران تصریح کرد: چهار میلیون دانشجو در کشور وجود دارد که بیش از 2 و نیم میلیون نفر آنان در علوم انسانی تحصیل می‌کنند و در هر منطقه از کشور هم دانشجویان در هر رشته‌ای که می‌خواهند بدون توجه به نیازهای منطقه و ... تحصیل می‌کنند.



وی اظهار داشت: برای اصلاح چنین روندی و بومی سازی علوم باید آمایش سرزمینی علم در کشور انجام شود.



رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت بومی سازی علوم انسانی در کشور بیان داشت: سازگاری، تناسب و هماهنگی دانش با فرهنگ و تمدن و جغرافیای کشور بومی سازی است و ما نمی‌توانیم ادعای ایجاد تمدن اسلامی را در جهان داشته باشیم اما بنای این تمدن بر فرهنگ بیگانه استوار باشد.



وی با تاکید بر آموزش پژوهش محور تصریح کرد: گسترش مهارتها باید جزو اهداف نظام آموزشی کشور قرار گیرد؛ ضعف امروز دانشگاه‌های ما در عدم اکتساب مهارت است و دانشجویان ما تنها به یادگیری یکسری محفوظات اکتفا می‌کنند در حالی‌که فارغ التحصیلان ما باید مهارت‌هایی را بیاموزند تا بعد از تحصیل بتوانند به ابتکار و خلاقیت دست بزنند.



رهبر با تاکید بر غنی سازی علوم انسانی در کشور بیان داشت: غنی سازی به معنای جبران عقب ماندگی های علمی و ارتقاء کمی و کیفی به خصوص علوم انسانی است که ما متاسفانه همان چیزهای پنج سال قبل غرب را هم بلد نیستیم.



وی با تأکید بر اینکه ما باید واردکننده علم نباشیم اضافه کرد: توجه به فلسفه علوم مقدمه غنی سازی آن است که ما به آن کم توجه هستیم



رئیس دانشگاه تهران بر لزوم جامع نگری تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از شاخصه‌های مهم غنی سازی ابداع نظریات جدید است، موتور محرک هر علمی تئوری‌های آن است و نظریه پردازی باید محور غالب در پژوهش باشد.



وی خواستار ایجاد پاتوق علمی در دانشگاه پردیس قم دانشگاه تهران شد و تاکید کرد: باید کرسی‌های آزاداندیشی با حضور استادان و متخصصان هر رشته ایجاد شود.

