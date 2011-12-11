چهار شهرک صنعتی جدید در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاطفی عصر یکشنبه در بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون هشت شهرک صنعتی و هفت ناحیه صنعتی در استان فعالیت دارند.

وی فعالیتهای صنعتی و تولیدی در این شهرکها را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طی سالهای اخیر اقدامات و سرمایه گذاریهای خوبی در حوزه صنعت و واحدهای صنعتی استان صورت گرفته است.



مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان با اشاره به ظرفیتهای شهرکهای صنعتی اردبیل اضافه کرد: دولت حمایتهای مستمری را از بخش خصوصی و تولیدکنندگان به عمل آورده و باید با برنامه ریزی و مدیریت این حمایتها به ثمر بشیند.



وی افزایش قیمت حاملهای انرژی را از جمله مشکلات این بخش عنوان کرد و یادآور شد: باید با برنامه ریزی و استفاده بهینه از حاملهای انرژی علاوه بر کاهش قیمت تمام شده تولیدات، میزان مصرف انرژی را پایین آورد.



ملاطفی از واگذاری واحدهای کوچک به متقاضیان استان خبر داد و ابراز داشت: با هدف حمایت از سرمایه گذاری خرد و صاحبان حرفه های صنعتی، واحدهای کارگاهی کوچک در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون هشت واحد کارگاهی در شهرستان مشگین شهر آماده واگذاری به متقاضیان است، عنوان کرد: این واحدها با قیمت 500 میلیون ریال به صورت اقساطی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

