کرکس، آرامش ساکنان خانه را برهم زد/ حادثه رانندگی در بزرگراه شهید لشگری

به گزارش خبرنگارمهر، حضور نابهنگام یک قطعه کرکس بزرگ در حیاط خانه ای مسکونی موجب ترس و نگرانی ساکنان خانه شد که سرعت عمل آتش نشانان در به دام انداختن این پرنده غیر اهلی آرامش را به آنان بازگرداند.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی و اطلاع رسانی در مورد حضور این حیوان، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله ساعت 14:35 دقیقه دیروز با به صدا درآوردن زنگ ایستگاه 71 آتش نشانان را روانه محل اعلام شده در خیابان گلبرگ، خیابان صفایی کرد.

به گفته علی خلیق فرمانده آتش نشانان، حضور این پرنده غیر اهلی در حیاط منزل مسکونی آرامش ساکنان آن را برهم زده بود و آنها از ترس حمله احتمالی این حیوان در حیاط رفت و آمد نمی کردند.

وی افزود: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه و با دقت فراوان موفق شدند این حیوان را به دام انداخته و به ایستگاه خود منتقل کردند تا آن را به ماموران محیط زیست در پارک پردیسان تحویل دهند.

تخریب غیر اصولی ساختمان حادثه آفرید

تخریب غیر اصولی ساختمان فرسوده و نبود نظارت بر کار کارگران موجب ریزش آوار و آسیب دیدگی دو کارگر شد.با اعلام رخداد این حادثه به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 10 و 77 ساعت 14:10 دقیقه امروز راهی محل حادثه در خیابان شهرآرا، خیابان کوکب شدند.

نادر رحمان زاده رئیس ایستگاه 77 درباره این حادثه گفت: کارگران در حال تخریب یک ساختمان قدیمی بودند که ناگهان آواری از خاک و سنگ روی کارگران فرو ریخت و هر دو را گرفتارکرد.

وی افزود: آتش نشانان در مدت زمان کوتاهی موفق شدند با استفاده از تجهیزات نجات هر دو کارگر را که پاهایشان آسیب دیده بود نجات دهند و برای مداوای بیشتر به امدادگران اورژانس حاضر در محل بسپارند.

سهل انگاری مادر و بازیگوشی فرزند حادثه ساز شد

سهل انگاری مادر در تنها گذاشتن فرزندش در خانه و بازیگوشی فرزند عامل رخداد آتش سوزی در منزلشان شد که تلاش آتش نشانان آن را به سرعت مهار و خاموش کرد.علت رخداد این حادثه که خوشبختانه هیچ گونه تلفات و خسارت جانی نداشت؛ قرار گرفتن اسباب بازی روی بخاری گازی روشن در مجاورت کتابخانه و مبلمان منزل اعلام شد.



حادثه رانندگی در بزرگراه شهید لشگری

رخداد حادثه رانندگی و برخورد دو دستگاه خودرو سواری با یک دیگر بامداد امروز باعث اختلال در حرکت دیگر وسایل نقلیه و ایجاد راه بندان شد و خطر بروز آتش سوزی را نیز امکان پذیر کرده بود.

شهروندانی که بامداد امروز در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید لشگری کیلومتر 11 شاهد رخداد این حادثه بودند در تماس با سامانه 125 درخواست کمک کردند که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 45 را ساعت 05:38 دقیقه راهی محل حادثه کرد.

حمید موسایی فرمانده آتش نشانان در این مورد گفت: آتش نشانان بی درنگ با قطع کردن جریان برق خودروها و جلوگیری از جاری شدن بنزین در سطح بلوار خطر بروز آتش سوزی احتمالی را برطرف کردند.

پس از ایمن سازی محل حادثه هر دو خودرو به پارکینگ منتقل شد، این حادثه تلفات و خسارت جانی نداشت و به هیچ کس آسیبی نرسید.