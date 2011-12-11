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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

محمدی:

آذربایجان شرقی رتبه اول بافت ورنی را دارد

آذربایجان شرقی رتبه اول بافت ورنی را دارد

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ورنی بافی را یکی از هنرهای منحصر بفرد استان عنوان کرد و گفت: آذربایجان شرقی در رتبه اول بافت ورنی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در حاشیه بازدید استاندار آذربایجان شرقی از کارگاه ورنی بافی روستای آبش احمد به عنوان مرکز پژوهش و طراحی بافته های داری اظهار داشت: ورنی استان از کیفیت بافت بسیار بالایی برخوردار بوده و سالانه حجم بسیار زیادی از تولیدات به خارج از کشور صادر می شود.

وی گفت: خوشبختانه ورنی بافته شده در استان از نظر فروش  و صادرات هیچ مشکلی ندارد.

محمدی مرکز پژوهش و طراحی بافته های داری را به عنوان یک مرکز آموزشی و تولیدی موثر در منطقه دانست و گفت: محصول این مرکز و کارگاه های خانگی که نقشه و طراحی را از آن می گیرند، در سطح عالی بوده و موجب اشتغال زایی قابل قبولی در این زمینه شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون 200 نفر به صورت مستقیم و وابسته در این مرکز شاغل هستند که در صورت اعطای تسهیلات لازم، این تعداد به 400 نفر افزایش می یابد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان حفظ و نگهداری از هنرهای ارزنده بومی را جزو اولویت های این سازمان دانست و گفت: مشخصه اصلی صنایع دستی به خصوص ورنی اصالت است که با برگزاری جشنواره های مختلف و آموزش و اطلاع رسانی کافی سعی در توسعه و گسترش آنها می شود.

محمدی با اشاره به جشنواره منطقه ای ورنی شهریور ماه سال جاری در شهرستان اهر یادآور شد: برگزاری این جشنواره یکی از اقدامات سازمان میراث فرهنگی در راستای تشویق بافندگان و علاقمندان به این هنر و ایجاد فضای رقابتی برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه بیشترین بافندگان ورنی استان را ایلات و عشایر کوچ کرده و ساکن در تبریز و اهر تشکیل می دهند، بیان کرد: بخش عمده ورنی های کنونی به صورت خانگی بافته می شود که لزوم حمایت همه جانبه در تهیه مواد اولیه مرغوب و با کیفیت را ایجاد می کند.

محمدی تبریز، ورزقان، اهر و کلیبر را حوزه های جغرافیایی اصلی ورنی بافی در استان عنوان کرد و گفت: حضور این اثر هنری در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور و فروش آنها علاوه بر منافع اقتصادی، موجب معرفی این هنر منحصر به فرد در سطح جهان شده و سلایق و توانائی های هنرمندان این منطقه را به مخاطبان ارائه می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد: با رشد و توسعه صنایع دستی گام های موثری در جهت ایجاد فرصت های ‏شغلی برداشته شده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود.

محمدی اضافه کرد: منطقه ارسباران یکی از پرجاذبه ترین مکان های گردشگری طبیعی به لحاظ وجود جنگلها و مراتع، آثار تاریخی و وجود صنایع مختلف دستی و معدنی است که برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی برای رشد، توسعه و عمران این منطقه بیش از پیش ضروری می نماید.

کد مطلب 1481024

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