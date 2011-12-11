مدودف دستور تحقیق درباره انتخابات روسیه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه امروز یکشنبه دستور داد کمیسیون ویژه ای کار تحقیق در مورد روند برگزاری و شمارش آرا انتخابات اخیر این کشور را به عهده بگیرد.

وی با اعلام این مطلب در صفحه فیس بوک خود نوشت با وجود اینکه با اقدامات مخالفان و شعارها و خواسته های آنان موافق نیست اما دستور داده است جزئیات برگزاری انتخابات و اطلاعات مربوط به آن مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

این در حالی است که اعتراضات مخالفان دولت روسیه علیه نتایج انتخابات پارلمانی روز چهارم دسامبر همچنان ادامه دارد و در آخرین دور این اعتراضات، هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات خواستار برگزاری مجدد آن شده اند.

گروههای اپوزیسیون روسیه مدعی شده اند شمارش آرای انتخاباتی به نفع حزب حاکم "روسیه متحد" موجب اعلام پیروزی این حزب و تصاحب اکثریت کرسی های مجلس دوما توسط نامزدهای آن شده است.

گفتنی است با شدت گرفتن اعتراضات در مسکو که به درگیری با نیروهای پلیس و زخمی و دستگیر شدن صدها نفر شده است "میخائیل گورباچف" آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخابات روسیه را به باد انتقاد گرفته و خواستار برگزاری مجدد آن شد.