23 هزار جلد کتاب در قالب طرح "کتاب من" ثبت سفارش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی اظهار داشت: در این طرح اعضای کتابخانه های عمومی در نقاط مختلف هنگام مراجعه به کتابخانه های محل عضویت خود، چنانچه کتاب مورد نظرشان موجود نباشد، می توانند با تکمیل فرم ویژه ای، کتاب مورد نظر خود را درخواست کنند کهاین درخواست از طریق سامانه اینترنتی"کتاب من" به نهاد کتابخانه های عمومی کشور ارسال شده و در کوتاه ترین زمان ممکن، کتاب مورد نظر به کتابخانه ها ارسال می شود.

وی از جمله اهداف این طرح را ترویج فرهنگ مطالعه در راستای عدالت فرهنگی در میان آحاد مختلف مردم عنوان کرد و گفت: جذب جامعه علمی استان شامل استادان، دانشجویان محققان به کتابخانه های عمومی و همچنین ایجاد فضایی پویا در محیط کتابخانه ها و تعاملی دو سویه میان اعضا و کتابخانه در راستای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه از دیگر اهداف این طرح است.

دبیر نهضت مطالعه مفید استان افزود: سامانه "کتاب من" دارای نرم افزاری است که به طور اختصاصی برای این کار توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور طراحی شده است و امکانات فراوانی برای عملیاتی شدن در اختیار کتابداران و مجریان این طرح قرار می دهد.

رحیمی تعداد منابع درخواستی از طریق سامانه "کتاب من "از ابتدای سال تا کنون را دو هزار و 847 نسخه عنوان کرد و گفت: تعداد کل اعضای عضو این سامانه در استان 14 هزار و 714 نفر است که از این تعداد ، بیشترین سفارش منابع مربوط به شهرستان اسفراین با 14 هزار و 192 نسخه و بیشترین عضو مربوط به شهرستان های فاروج با چهار هزارو 261 نسخه و بجنورد با سه هزار و 692 نسخه است.