ترکیب شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه در نشست اعضای شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با توجه به پایان مهلت قانونی عضویت پنج نفر از اعضای انتخابی این شورا و به استناد مواد قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، انتخابات نامزدهای عضویت شورای آموزش و پرورش استان به عنوان نمایندگان انجمن اولیا و مربیان و معتمدان برگزار شد.

پس از شمارش آرا یک عضو جدید به عضویت در این شورا انتخاب شد ضمن اینکه چهار عضو سابق با توجه به کسب اکثریت آرا در مسئولیت هایشان ابقا شدند.

بر اساس نتایج این انتخابات، دکتر اسدالله خدیوی، نامزد عضویت در شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی توانست با کسب اکثریت آراء به عنوان عضو جدید این شورا اعتماد حاضران را بدست آورد.

نامبرده دانش آموخته دکترای مدیریت آموزشی بوده و پیش از این ریاست پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردی تبریز را عهده دار بود، وی هم اکنون در شورای راهبردی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش عضویت دارد.

همچنین در این انتخابات، دکتر محمدعلی نژاد سارخانی، دکتر محمدعلی حسین پور فیضی، دکتر منصور بیرامی و ناهید خداداد لشگری در مسئولیت هایشان به عنوان نمایندگان انجمن اولیا و مربیان و نیز معتمدان شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ابقا شدند.

دکتر محمدعلی نژاد سارخانی استاندار سابق آذربایجان شرقی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است. دکتر محمدعلی حسین پور فیضی نیزریاست دانشگاه تبریز را در کارنامه کاری خود دارد. دکتر منصور بیرامی، ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز را عهده دار بوده و در این دانشگاه به تدریس اشتغال دارد. ناهید خداداد لشگری نیز معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان است.

در نشست اخیر شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی علاوه بر ارائه گزارشی از وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس استان، گزارشی از وضعیت توازن بین رشته ای در آموزش متوسطه نیز ارائه شد.

نظام آموزشی جدید در آذربایجان شرقی اجرا می شود

در این نشست همچنین مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از روند اصلاح نظام آموزشی و استقرار نظام آموزشی "سه، سه، شش" گزارشی ارائه کرد.

فیروز رضایی در سخنان خود گفت: تا آخر دی مهندسی فضاهای آموزشی استان برای اجرای شایسته این نظام آموزشی به اتمام خواهد رسید و تا پایان سال جاری نیروی انسانی موجود ساماندهی خواهند شد.

وی با بیان اینکه ستاد استقرار نظام" سه، سه، شش" و کمیته های اجرایی این تحول در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تشکیل شده است، تصریح کرد: نظام آموزشی یادشده از سال تحصیلی آینده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: با اجرای این نظام آموزشی بخشی از فضای دوره راهنمایی و متوسطه آزاد شده که می تواند با مدیریت بهینه در جهت پوشش کامل و مناسب پایه ششم ابتدایی ساماندهی شود.

رضایی افزود: با مهندسی مجدد در فضاهای مدارس ابتدایی امکان تامین قسمتی از فضای مورد نیاز پایه ششم ابتدایی امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس نظام آموزشی جدید دوره ابتدایی شش سال و دوره متوسطه شامل سه سال دوره عمومی و سه سال دوره تخصصی خواهد بود.