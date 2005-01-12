ژاپني ها به عنوان ملتي موفق در سازندگي كشورشان قابل احترامند

به گزارش خبرگزاري مهر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارايه تحليلي از اوضاع منطقه و عراق گفت: حضور نظامي آمريكا به شكلي مزمن تهديد كننده ثبات و امنيت منطقه است.

وي با تاكيد بر نقش مهم كشورهاي منطقه در كمك به تامين ثبات و آرامش در عراق ، اظهار داشت: بايد به نحوي عمل نمود كه خود كشورهاي منطقه عهده دار صلح و ثبات باشند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني برگزاري انتخابات عراق را اولين گام درست در جهت استقلال و حاكم شدن مردم اين كشور بر سرنوشت شان دانست.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اهميت و جايگاه ژاپن در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گفت: مردم و دولت ايران براي ژاپني ها به عنوان ملتي كه در تاريخ معاصر در سازندگي و پيشرفت كشورشان موفق بودند احترام زيادي قائلند.

وي با اشاره به ضرورت توسعه هر چه بيشتر همكاريهاي دو كشور از جمله در بخش نفت و گاز با توجه به امكانات و ظرفيت هاي ايران ونياز ژاپن به انرژي تصريح كرد: براي دو كشورامنيت و ثبات بلند مدت در بازارعرضه و تقاضاي انرژي از اهميت خاصي برخودار است.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشار به همكاريهاي تهران - توكيو در مورد كمك به مردم افغانستان گفت: در حال حاضر خطر مواد مخدر از تروريسم كمتر نيست.

وي افزود: ايران در امر مبارزه با مواد مخدر بيش از همه كشورهاي منطقه در اين امر متحمل خسارت مي شود.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام "ايچيرو آيساوا" در اين ديدار با تشريح مواضع دولت متبوعش در مورد مسائل منطقه اي و بين المللي گفت: ثبات منطقه خاورميانه به نفع صلح جهاني است.وي افزود: ما معتقديم خروج نيروهاي آمريكا و متحدانش در عراق به نفع امنيت و ثبات عراق و منطقه است."آيساوا" اظهار داشت: ژاپن براي انتخابات موفقيت آميز در عراق تلاش مي كند.

وي تصريح كرد: كشورش در جهت تامين امنيت، بازسازي و پيشبرد سياسي عراق كوشش مي كنند و تلاشهاي ايران در اين زمينه را نيز قابل تقدير مي داند.

"ايچيرو" همچنين خواستار توسعه همكاريها از جمله بسط روابط اقتصادي بين دو كشور شد.وي همچنين از زحمات و تلاش ايران براي مبارزه با تروريسم و مواد مخدر تقدير كرد.

معاون ارشد وزارت امور خارجه ژاپن همچنين خواستار حمايت ايران براي عضويت ژاپن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد.