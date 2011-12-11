شبکه فاضلاب خلخال در سال 91 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه توسعه شبکه فاضلاب این شهرستان اظهار داشت: تاکنون 75 کیلومتر شبکه فاضلاب خلخال اجرا شده و فقط 15 کیلومتر آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه 75 کیلومترشبکه فاضلاب کار شده شامل شبکه های اصلی و فرعی با خط انتقال است، اضافه کرد: عملیات اجرایی شبکه فاضلاب خلخال از سال 78 آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اجرای شش هزار و 500 متر شبکه فاضلاب طی سال جاری در این شهرستان افزود: تهیه اسناد مناقصه 10 کیلومتر دیگر از شبکه فاضلاب خلخال برای برگزاری مناقصه طی سال جاری در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شهر خلخال به بهره برداری رسیده است، یادآور شد: از زمان بهره برداری تاکنون بالغ بر پنج هزار و 500 رشته انشعاب فاضلاب نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

حسن زاده اعتبار هزینه شده برای این طرح را از آغاز تاکنون 57 میلیارد و 643 میلیون ریال عنوان کرد و ابراز داشت : برای تکمیل نهایی این پروژه شهری به اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

