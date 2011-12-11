  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

حسن زاده:

شبکه فاضلاب خلخال در سال 91 به بهره برداری می رسد

شبکه فاضلاب خلخال در سال 91 به بهره برداری می رسد

خلخال – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم شبکه فاضلاب شهرستان خلخال در سال 91 تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده عصر یکشنبه در جلسه توسعه شبکه فاضلاب این شهرستان اظهار داشت: تاکنون  75 کیلومتر شبکه فاضلاب خلخال اجرا شده و فقط 15 کیلومتر آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه 75 کیلومترشبکه فاضلاب کار شده شامل شبکه های اصلی و فرعی با خط انتقال است، اضافه کرد: عملیات اجرایی شبکه فاضلاب خلخال از سال 78 آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اجرای شش هزار و 500 متر شبکه فاضلاب طی سال جاری در این شهرستان افزود: تهیه اسناد مناقصه 10 کیلومتر دیگر از شبکه فاضلاب خلخال  برای برگزاری مناقصه طی سال جاری در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شهر خلخال به بهره برداری رسیده است، یادآور شد: از زمان بهره برداری تاکنون بالغ بر پنج هزار و 500 رشته انشعاب فاضلاب نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

حسن زاده اعتبار هزینه شده برای این طرح را از آغاز تاکنون  57  میلیارد و 643  میلیون ریال عنوان کرد و ابراز داشت : برای تکمیل نهایی این پروژه شهری به اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال دیگر نیاز است.
 
کد مطلب 1481032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها