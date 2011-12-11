شمارش معکوس برای پایان حضور آمریکا در عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با نزدیک شدن به پایان سال میلادی جاری هر روز تعداد بیشتری از نظامیان آمریکایی عراق را ترک می کنند. این اقدام در راستای برنامه آمریکا برای خروج از عراق تا پایان 2011 انجام می گیرد.

این در حالی است که طی هفته های گذشته دهها هزار نفر از این نظامیان به خانه های خود بازگشته اند. "باراک اوباما" در ماه اکتبر از پایان ماموریت نظامیان آمریکایی در عراق تا اواخر دسامبر خبر داد و در عین حال تاکید کرد که جنگ در این کشور همچنان ادامه خواهد یافت.

جنگ 9 ساله آمریکا در عراق در حالی با خروج نظامیان این کشور پایان می یابد که سیاستمداران آمریکایی همچنان دست به گریبان معضلات و تنش های ناشی از این جنگ به عنوان میراثی شوم هستند.

گفتنی است توافقنامه امنیتی که میان بغداد و واشنگتن در پایان نوامبر 2008 امضا شده بود بر ضرورت عقب نشینی تمام نظامیان آمریکایی از خاک عراق حداکثر تا 31 دسامبر 2011 تاکید کرده است.



خاطر نشان می شود سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق را با وجود برنامه ریزی گسترده کاخ سفید برای حضور طولانی مدت در این کشور، شکست بزرگ و تاریخی برای آمریکا قلمداد کرده است.