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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۰

مناظره امیریان و پهلوان سه شنبه هفته جاری برگزار می شود

مناظره امیریان و پهلوان سه شنبه هفته جاری برگزار می شود

دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: به همت تشکل متبوعش مناظره‌ای بین دبیران دفتر تحکیم وحدت و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سه شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

سجاد زارع دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مناظره بین مهدی امیریان و محمد پهلوان دبیران دفتر تحکیم وحدت و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: موضوع برگزاری این مناظره  جنبش دانشجویی وابسته یا مستقل از احزاب، جنبش دانشجویی تاثیرگذار یا در رکود و جنبش دانشجویی پیشرو یا دنباله‌ رو است.

به گفته وی، این مناظره سه شنبه هفته جاری 22 آذرماه ساعت 14:30 در تالارهای مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

بنابراین گزارش،قرار بود مناظره بین دبیران دفتر تحکیم وحدت و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان 8 آذرماه برگزار شود که به دلیل تجمع بزرگ دانشجویان مقابل سفارت انگلیس به زمان دیگری موکول شد.

کد مطلب 1481035

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