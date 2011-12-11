مناظره امیریان و پهلوان سه شنبه هفته جاری برگزار می شود

سجاد زارع دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مناظره بین مهدی امیریان و محمد پهلوان دبیران دفتر تحکیم وحدت و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: موضوع برگزاری این مناظره جنبش دانشجویی وابسته یا مستقل از احزاب، جنبش دانشجویی تاثیرگذار یا در رکود و جنبش دانشجویی پیشرو یا دنباله‌ رو است.

به گفته وی، این مناظره سه شنبه هفته جاری 22 آذرماه ساعت 14:30 در تالارهای مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

بنابراین گزارش،قرار بود مناظره بین دبیران دفتر تحکیم وحدت و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان 8 آذرماه برگزار شود که به دلیل تجمع بزرگ دانشجویان مقابل سفارت انگلیس به زمان دیگری موکول شد.