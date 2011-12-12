خانه های IT محلات تا دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قائمی در حاشیه برپایی هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ با اشاره به حضور سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران به تشریح فعالیتهای الکترونیکی این سازمان پرداخت و اظهار داشت: شکل گیری خانه های IT محلات و شبکه های اجتماعی شهرداری به عنوان هم افزایی این خانه ها از جمله برنامه های در دست اقدام سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران است که در دهه فجر امسال نهایی می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته متوسط سرانه هزینه خدمات الکترونیک هر شهروند تهرانی 1700 تومان بوده است، گفت: در سال 1390 متوسط سرانه خدمات الکترونیک هر شهروند تهرانی 3 هزار تومان مصوب شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با تاکید بر تحقق مدیریت یکپارچه با استفاده از فناوری اطلاعات و تاثیر آن در الکترونیکی فعالیت‌ها، اظهار داشت: در بخش عوارض خودرو در سال‌های گذشته حداقل باید مراجعه ‌کننده 4 بار بین شهرداری و بانک رفت و آمد می‌کرد اما با الکترونیکی کردن عوارض خودرو این رفت و آمدها کاهش پیدا کرده است. همچنین شهرداری تهران در سال بیش از 12 میلیون قبض نوسازی توزیع می‌کند که مردم در گذشته برای پرداخت این قبض‌ها باید به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، اما هم‌اکنون به صورت غیرحضوری پرداخت می‌کنند و 12 میلیون مراجعه به بانک‌ها کاهش یافته است.

به گفته وی براساس اعلام بانک مرکزی از زمان الکترونیکی شدن پرداخت‌ها بخصوص پرداخت‌های شهرداری مراجعات مردم به بانک 20 درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از توافق میان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خبر داد و گفت: سازمان نظام صنفی پیشنهاد داده که در ساختمانهای پرتردد، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز نصب شود؛ زیرا ساختمان‌های پرترددی که هم‌اکنون در شهر تهران ساخته می‌شود ممکن است حتی به سرویس‌های اینترانتی (مانند دوربین مدار بسته) نیز مجهز باشند. از این رو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهاد داد که طبق قوانین اجباری سازندگان ساختمان‌های پرتردد ملزم به رعایت و تجهیز امکانات فناوری اطلاعات باشند.

قائمی گفت: قرار بود این پیشنهاد منجر به ارائه یک لایحه شورای اسلامی شهر تهران شود که در این راستا کارگروه مربوط شکل گرفته و از دو ماه پیش تاکنون چندین جلسه کارگروه نیز برگزار شده تا پس از آماده شدن پیش‌نویس این لایحه، پیش‌نویس برای بررسی به مراجع قانونی ارسال ‌شود.