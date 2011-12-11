ضرورت حمایت از فعالان عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی در بازدید از یک کارگاه فعال ورنی بافی روستای آبش احمد شهرستان کلیبر به عنوان مرکز پژوهش و طراحی بافته های داری، اظهار داشت: صنایع دستی آذربایجان شرقی هنر و صنعتی غنی و با ارزش محسوب می شود که لازم است بیش از پیش نسبت به معرفی و صدور آن به سایر استانها و خارج از کشور تلاش شود.

وی آثار مختلف صنایع دستی را حاوی پیام‌های فرهنگی فراوانی دانست و گفت: این هنرها می توانند معرف شایسته و مناسبی برای فرهنگ و آداب و پیشینه منطقه باشند.

بیگی با اشاره به اهمیت ورنی بافی به عنوان یکی از منحصر بفردترین رشته های صنایع دستی استان در صادرات گفت: اقدامات موثر سازمان میراث فرهنگی برای زنده نگاه داشتن این هنر بومی قابل تقدیر است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات بافندگان و هنرمندان این رشته گفت: مشکلات هنرمندان ورنی باف باید دقیق تر بررسی و هنرمندان این حوزه ها بیش از پیش تقویت شوند که تلاش های خوب و موثری هم توسط دولت انجام شده است.

وی مرکز پژوهش و طراحی بافته های داری را پشتیبانی برای مشاغل خانگی دانست و گفت: فعالیت این مرکز در آموزش افراد در زمینه نقشه و طرح و پژوهش بر روی ورنی و قالی قابل تقدیر است.

بیگی همچنین برای افزایش اشتغال زایی و گسترش فضای این مرکز برای فراهم آوردن زمینه های لازم برای اخذ تسهیلات بانکی را به مجموعه مرکز پژوهش و طراحی بافته های داری قول مساعد داد.

وی اضافه کرد: صنایع دستی هنگامی که با توسعه صنعت گردشگری همراه می شود سهم شایسته و در خور توجهی در اقتصاد کشور و معرفی هنر ایرانی و زندگی اقتصادی و حیات فرهنگی ما دارد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه هنرهای صنایع دستی در زادگاه آن به عنوان پلی برای زنده نگاه داشتن هنر بومی گفت: با استقرار کارگاه های صنایع دستی در روستا و شهرهای تولید کننده، بسترهای لازم برای ایجاد فرصت های اشتغال مولد ایجاد می شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حذف نگاه صرفاً تجاری و کاسب کارانه به این صنعت، عنوان کرد: حمایت از توسعه کارگاه های تولیدی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری و حمایت از ایجاد بازارچه های صنایع دستی بنحوی که منافع حاصله عاید خالقان این آثار ماندگار بشود ضرورت دارد.

بیگی تأمین امنیت برای سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و افزایش پوشش بیمه ای برای نیروهای کار و تولیدات صنایع دستی را از اقدامات خوب سازمان میراث فرهنگی طی سالهای اخیر دانست و گفت: برگزاری نمایشگاههای فصلی، سالانه و نیز بازارهای مکاره موجب جذب بیش از پیش توریست های خاص برای فروش آثار صنایع دستی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به تنوع اوضاع اقلیمی و جغرافیای انسانی اقتصادی آذربایجان شرقی باید نگاهی عمیق و همه جانبه نسبت به توسعه این صنعت و ضرورت توجه به هنرهای سنتی و بومی بیش از پیش معطوف شود.