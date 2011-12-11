آبفای استان تهران در مقابله با حوادث امکانات محدودی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمد نسب افزود: امکانات موجود برای مقابله با بحرانها در تهران کافی نیست و برای مقابله با بحرانهای احتمالی بضاعت محدودی وجود دارد که باید امکانات مقابله با بحرانها افزایش یابد.

وی بیان داشت: برای مقابله با حوادث طبیعی در آبفای استان تهران طرحی در دست مطالعه است که بر اساس آن، آبرسانی در شرایط اضطراری پیاده سازی خواهد شد.

این مسئول افزود: در این طرح مطالعه می شود که در شرایط رخداد بحران، از چه طریقی می توان آب مورد نیاز را برای ساعات اولیه و روز های اول تأمین کرد تا بر اثر بی آبی تلفاتی نداشته باشیم.

وی گفت: برای این طرح یکسری ظرفیت سازی از قبل اندیشیده شده اما کفایت نمی کند و مدیریت آبفای استان و مدیریت شهری، برنامه ریزی برای گسترش این ظرفیتها را در دستور کار قرار داده اند.

مدیر مرکز مدیریت بحران آبفای استان تهران افزود: براساس این برنامه ریزیهای مدون، در زمان بروز بحران آبرسانی اضطراری را انجام خواهیم داد و در آینده نزدیک برای مقابله با بحرانها دستور العمل مکتوب خواهیم داشت و این دستورالعمل به همه خواهد گفت چه برنامه ای را در زمان بروزحوادث پیاده سازی کنند.