احتمال رفع تحريم تسليحاتي چين در آينده نزديك وجود دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، استراو گفت: انتظار مي رود تا اين تحريمها كه بعد از حوادث ميدان "تيان آنمن" در سال 1989 برقرار شد طي دوره چرخشي رياست لوكزامبورگ بر اتحاديه اروپايي كه در حال حاضر شروع شده است و تا پايان ژوئن ادامه پيدا خواهد كرد برداشته شود.

وزير خارجه انگليس به كميته اي از قانونگذاران انگليسي كه صادرات تسليحات را بررسي مي كنند ، اعلام كرد:" من فكر مي كنم كه در دوره رياست لوكزامبورگ تفاوتها و تغييرات نسبتاً كمي بوجود خواهد آمد و رفع تحريم دردوره لوكزامبورگ قطعي نخواهد بود ليكن اين رخداد ممكن است به وقوع بپيوندد.

اين مقام انگليسي با اعلام اين مطلب كه وي نگراني آمريكا را در خصوص لغو تحريم درك مي كند و آن را مشروع مي داند گفت كه اتحاديه اروپايي به آمريكا اجازه نخواهد داد تا اين مساله را وتو كند.