ادامه تظاهرات مردم علیه رژیم حاکم / مخالفتها با کابینه جدید ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، مردم یمن تظاهرات گسترده ای در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور علیه دولت موسوم به وفاق ملی به ریاست "محمد سالم باسندوه" برگزار کردند.

در صنعا هزاران نفر با برگزاری تظاهرات از میدان التغییر به سوی خیابانهای اطراف نسبت به بی توجهی به جوانان انقلابی در تشکیل کابینه اعتراض کردند.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: دولت وفاق بی معنا است، مشارکتی با قاتلان وجود ندارد و دولت وفاق ملی ارتباطی با معترضان ندارد.

تظاهرات کنندگان با اشاره به ده ماه قیام خود علیه رژیم عبدالله صالح اعلام کردند: ما به تظاهرات خود حتی اگر مدت زیادی به طول کشد ادامه خواهیم داد.

در استانهای "اب" و "ذمار" نیز تظاهرات مشابهی با حضور هزاران نفر برگزار شد که در آن شعارهایی علیه دولت محمد باسندوه سر داده شد.

شایان ذکر است که دولت وفاق ملی به ریاست محمد باسندوه عضو احزاب موسوم به لقاء مشترک به موجب طرح شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شد.

از سوی دیگر "محمد علی الاریانی" از فعالان سیاسی یمنی گفت : عبدالله صالح پس از امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس به فرمانده نظامی تبدیل شده است.

وی افزود: عبدالله صالح به خوبی می داند که پس از یازده فوریه دیگر قدرتی ندارد، بنابراین به فکر خروج آبرومندانه از قدرت و ایجاد مصونیت قضایی برای خود است.