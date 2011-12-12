عواید "شب واقعه" به بازسازی آبادان اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضا قرارداد اکران فیلم "شب واقعه" ساخته شهرام اسدی عصر دیروز 20 آذر ماه بر مزار شهید دریاقلی سورانی با حضور احمد میرعلایی تهیه کننده فیلم و مدیرعامل بنیاد فارابی، محمد قهرمانی رئیس موسسه شهید آوینی، حمید فرخ‌نژاد بازیگر فیلم، علیرضا سربخش، حبیب احمدزاده نویسنده، محسن صادقی مدیر جبرئیل فیلم، جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی بنیاد فارابی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

احمد میرعلایی تهیه‌کننده "شب واقعه" در ابتدای این مراسم گفت: صحبت درباره دریاقلی تاکنون زیاد شده است اما مساله مهم این است که چرا امروز باید به او توجه شود آن هم در روزهایی که هنوز صدای یاحسین عزاداری شنیده می‌شود. بعد از ساخت مستند این شهید توسط حبیب احمدزاده و فیلم "شب واقعه" دریاقلی سر زبان‌ها افتاد و همه او را شناختند.

وی ادامه داد: امروز همه دچار سیاست‌زدگی شده‌ایم حتی درباره امام حسین(ع) همه معتقدند هر چه ما می گوییم درست است. اما در این فیلم حبیب احمدزاده و همایون شهنواز(فیلمنامه نویس"شب واقعه") چنین ادعایی نکردند. جا دارد از احمدزاده تشکر کنم که حتی نخواست نامی از وی برده شود.

وی تاکید کرد: احساس من این است دریاقلی نیازی به ما و مردم ندارد. این‌که برای وی بزرگداشت برگزار و چنین مراسمی برپا کنیم، نشان می‌دهد که آن‌ها برای ما زنده هستند.

میرعلایی در ادامه افزود: مراسم غبارروبی مزار شهدا، بیشتر غبارروبی از دل خود ماست. امیدوارم خدا کمک کند تا در این لحظات تصمیم درستی بگیریم مثل لبیکی که یاران امام حسین(ع) به او گفتند. ما به وجود این افراد نیاز داریم.

وی با اشاره به مراحل ساخت فیلم "شب واقعه" گفت: امروز کارگردان فیلم به دلیل سفری که داشتند در بین ما حضور ندارد. اما باید تاکید کنم که مراحل ساخت فیلم خیلی طول کشید. همه ماجمع شدیم تا نام یک شهید را زنده نگه داریم. از صدا و سیما تقاضا دارم که از این فیلم حمایت کنند زیرا این شهید برای همه ایران است.

تهیه‌کننده "شب واقعه" بیان کرد: فیلمنامه خوب همایون شهنواز، کارگردانی درست شهرام اسدی و بازی به یاد ماندنی فرخ‌نژاد در نقش شهید دریاقلی باعث شد که فیلم خوب و جذابی برای مخاطب تولید شود. امیدوارم صدا و سیما و مطبوعات به این فیلم توجه کنند.

وی در پایان تاکید کرد: این فیلم ساخته شد تا جوانان به دیدن آن بیایند و از سرنوشت چنین افردای سرمشق بگیرند. شهید دریاقلی آن شب یک نفر بود و به تنهایی جلوی دشمن ایستاد. ما باید در زندگی یاد بگیریم تا آینده را بسازیم.

در ادامه همایون شهنواز فیلمنامه‌نویس "شب واقعه" گفت: همه ما که در این سینما هستیم یک دلیل بیشتر نداریم، آن هم این است که عاشقیم. دریاقلی از این جهت تجلیل و درباره او فیلم ساخته شود بی نیاز است ما برای خودمان این کار را می‌کنیم، برای فرزندان آینده که از آن سرمشق بگیرند.

وی افزود: ما به شخصیت دریاقلی قبل از اتفاق شب واقعه تاکید زیادی داشتیم تا خلق و خوی وی را برای مخاطب به تصویر بکشیم. دگرگونی این شخصیت قطعا تاثیر زیادی دارد، برای این‌که ما و مخاطبان سینما از آن زیاد بیاموزیم.

شهنواز ادامه داد: چنین دلاور مردانی در جنگ زیاد بودند، آن‌ها در شرایطی قرار گرفتند که باید از وطن دفاع می‌کردند. من اسم دریاقلی را پیش از این فیلم نشینده بودم از طریق کتاب "داستان‌های شهر جنگی" به نویسندگی حبیب احمدزاده با وی آشنا شدم. سفری نیز در همین ارتباط با احمدزاده به آبادان داشتیم که در آنجا با مجسمه این شهید برخورد کردم.

شهنواز بیان کرد: بعد از برگشت از این سفر طرح اولیه فیلمنامه "شب واقعه" را در یک آخر هفته نوشتم فکر کردم یک رییس‌علی دیگر است اما شخصی که یاقوت وجود خود را نمی‌شناسد و در شرایطی قرار می‌گیرد جوهر وجودی‌اش جلوه می‌کند ما از هر فرقه‌ای باشیم به عنوان یک ایرانی هیچ‌وقت نمی‌گذاریم این سرزمین از وجود چنین دلاورانی خالی باشد.

در پایان این مراسم حمید فرخ‌نژاد بازیگر نقش دریاقلی در فیلم"شب واقعه" گفت: ما به واسطه شغل‌مان می توانیم در افتخارات این مردم شریک باشیم. خوشحالم با اعتبار این افراد در حافظه مردم ثبت می‌شویم.

وی افزود: دریاقلی مثل خیلی افراد از همه چیز خود گذشت. در نوار مرزی تنها شهری که سقوط نکرد آبادان بود اول به خاطر منطقه جغرافیایی و دوم به خاطر دریاقلی این اتفاق شکل گرفت. در شخصیت دریاقلی تحقیقات زیادی کردم او از ابتدا خودش هم فکر نمی‌کرد که درگیر چنین اتفاقی شود. وی در این راه مردانگی را انتخاب کرد این راهی بود که خیلی از شهدا رفتند. خدا را شاکرم که خودمان را با این فیلم با شهدا سهیم می‌کنیم.

فرخ‌نژاد تاکید کرد: می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و از شهری بگویم که فراموش شده است؛ شهر پررونقی که با وجود تمام ایستادگی‌ها به لحاظ اقتصادی و... فراموش شده. این شهر سابقه فرهنگی بالایی دارد. خواهش می‌کنم به احترام خون دریاقلی سعی کنید شهر آبادان به یک روز قبل از جنگ برگردانده شود.

میرعلایی در تایید حرف‌های فرخ‌نژاد در پایان گفت: عواید فیلم "شب واقعه" را تقدیم به بازسازی شهر آبادان می‌کنیم، این پیشنهادی است که بنده به عنوان تهیه کننده فیلم ارایه می‌دهم.

صادقی مدیر عامل جبرئیل فیلم بعنوان پخش کننده فلیم هم گفت: شهید دریاقلی دو غربت داشت؛ یکی وقت زندگی و دیگری بعد از شهادت. او دور از شهرش دفن شده و حتی مزار وی در بین شهدا نیست. ما امروز اینجا جمع شدیم تا از وی اجازه بگیریم تا وی را معرفی کنیم. ما در دفاع مقدس قهرمانان زیادی داشتیم.

وی عنوان کرد: اکران عمومی "شب واقعه" از 7 دی ماه آغاز می‌شود و با هماهنگی تهیه‌کننده و موسسه شاهد، قطعا تبلیغات و اکران مناسبی را برای این فیلم در نظر می‌گیریم که متعاقبا اعلام خواهد شد.