احداث تفرجگاه تفریحی و گردشگری 152 هکتاری در باسمنج

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس اوجاقی با حمایت استاندار آذربایجان شرقی و توسط سازمان مسکن و شهرسازی، 89 هکتار از اراضی این تفرجگاه به شهرداری باسمنج واگذار شده است و مجوز تحویل 63 هکتار بقیه این تفرجگاه نیز صادر شده که در ماههای آینده واگذار خواهد شد.

وی افزود: شهرداری باسمنج برای ساماندهی و شروع عملیات احداث، به کاشت هزار و 500 اصله درخت در منطقه حاج عبدال اقدام کرده است.

اوجاقی تصریح کرد: مطالعات کارشناسانه این تفرجگاه صورت گرفته و برای بررسی و نظر کارشناسی به استانداری آذربایجان شرقی ارسال شده که بعد از تائید جهت اجرایی شدن طرح، عملیات احداث پروژه شروع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه، این تفرجگاه به صورت یک تفرجگاه تفریحی و توریستی در منطقه خوش آب و هوای باسمنج خواهد بود، افزود: برای دسترسی آسان به آن، اقدام به جاده سازی و ایجاد راههای دسترسی شده است.

الیاس اوجاقی اضافه کرد: ایجاد استخر، کمپ گردشگری، احداث پارک و فضای سبز، زمین ورزشی و ... از برنامه ها و طرح های این تفرجگاه است که با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی عملی خواهد شد.

شهردار باسمنج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه دو میلیارد و 400 میلیون تومانی شهرداری باسمنج در سالجاری ادامه داد: الحمدالله با تلاش پرسنل خدوم و مشارکت مردم شریف باسمنج، در پنج ماهه امسال بیش از 40 درصد بودجه شهرداری باسمنج تحقق یافته است.

اوجاقی، بازگشایی ادامه خیابان 35 متری شهید چمران شهر باسمنج را از پروژه های مهم شهرداری باسمنج اعلام کرده و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 119 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی که به تائید کارشناسان فرمانداری تبریز رسیده و عملیات اجرایی این پروژه به اتمام رسیده است.

وی تملک، جدول گذاری و آسفالت معابر را از دیگر پروژه های مهم شهرداری باسمنج اعلام کرده و افزود: در بودجه مصوبه سال 90 مبلغ 570 میلیون تومان برای تملک اعتبار در نظر گرفته شده بود که در طی پنج ماه امسال بیش از 400 میلیون تومان تملک صورت پذیرفته و همچنین برای آسفالت و جدول گذاری و کفپوش محوطه شهرداری مبلغ 400 میلیون تومان در سطح شهر در حال انجام است.

شهردار باسمنج همچنین در ادامه با اشاره به راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی باسمنج گفت: الحمدالله با تلاش شورای شهر، مجوز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در شهر باسمنج صادر شد و اخیرا شاهد افتتاح آن با حضور نمایندگان مجلس، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مسئولان شهر باسمنج بودیم که از سال تحصیلی جاری این دانشگاه دانشجو پذیرفته و کار رسمی خود را شروع کرده است.

اوجاقی با تاکید بر اینکه، وجود دانشگاه موجب تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه است، گفت: وجود دانشگاه علاوه درآمد زایی، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی برای هر منطقه تاثیر دارد.