9 تیم در مسابقات والییال برادران منطقه 10 دانشگاه آزاد رقابت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات عصر یکشنبه با حضور رئیس پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول آغاز شد.



در این مسابقات تیمهایی از واحدهای دانشگاهی منطقه 10 شامل آزادشهر، گرگان، بندرگز، شاهرود، دامغان، سمنان، گنبد، گرمسار و میزبانی علی آبادکتول شرکت دارند.

بیش از 108 بازیکن در قالب 9 تیم به رقابت می پردازند.



گفتنی است مسابقات والیبال برادران دانشجوی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی تا تاریخ 23 آذرماه در سالن شهید چمران واحد علی آباد کتول ادامه خواهد داشت.

این مسابقات در آستانه سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در حال برگزاری است.