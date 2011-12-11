جعفری قهرمان شد/ لشکری به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد آزمایشی المپیک لندن روز یکشنبه در سالن مجموعه "اکسل" لندن برگزار شد که از بین سه نماینده ایران، فرزاد جعفری و احسان لشکری به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شدند.

براساس این گزارش، در وزن 55 کیلوگرم فرزاد جعفری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی مقابل "آدرین حاجداک" از لهستان با نتیجه 4 بر صفر و 2 بر صفر پیروز شد. وی در دیدار فینال نیز "اسکوبودو" آمریکایی را در دو تایم با نتیجه 7 بر 3 شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

احسان لشکری در وزن 84 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل "جیم اسپینال" از پورتوریکو با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر پیروز شد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل "سوسلان کتسویف" از روسیه با نتیجه یک صفر، یک بر یک و صفر بر یک مغلوب شد. وی در دیدار رده بندی در دو تایم "جکوب هربرت" کشتی گیر آمریکایی دارنده مدال نقره جهان را با نتیجه 4 بر صفر مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.





همچنین مصطفی حسین خانی در وزن 66 کیلوگرم در دور اول مقابل "جبرئیل حسن اف" از آذربایجان با نتیجه یک بر صفر و 2 بر صفر مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف آمریکایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.





سید احمد محمدی، صادق گودرزی، حامد طالبی زرین کمر و جابرصادق زاده کشتی گیران اوزان 60، 74 ، 96 و 120 کیلوگرم کشورمان بعلت حضور دیرهنگام در سفارت انگلیس در تهران و پس از آن تعطیلی سفارت این کشور در ایران نتوانستند راهی این رقابتها شوند.