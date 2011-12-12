کتابخانه عمومی شماره یک سنندج شبانه روزی شد

شیدا فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این کتابخانه به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شهروندان در شهر سنندج است.

وی افزود: متقاضیان می توانند با ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز در شیفت شبانه این کتابخانه عضو و از خدمات آن بهره مند شوند.

رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج ادامه داد: طرح شبانه روزی کردن کتابخانه های عمومی مورد تاکید مسئولان کشوری و استانی است که در راستای ارتقاء سطح مطالعه مفید و کمک به نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی اجرایی شده است.

فتحی عنوان کرد: کتابخانه عمومی شهید دلفان آذری دارای دو سالن مطالعه مجزا برای ارائه خدمت به خواهران و برادران به صورت همزمان در طول شبانه روز است.

وی اضافه کرد: کتابخانه شهید دلفان آذری دارای بخش امانت کتاب، مرجع، مخزن، بخش نابینایان و کودکان است.