ماشین نویسی های بی محتوا/ پیامهایی که در شأن سوگواری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نوشتن شعار بر روی شیشه و بدنه خودروها تقریبا از سه سال قبل به شکل جدی توسط برخی رانندگان به خصوص جوانان در اهواز آغاز شد و آنها در دهه اول محرم با نوشتن شعارهایی با رنگ، حزن و اندوه خود را بابت شهادت سید و سالار شهیدان کربلا و 72 تن از یارانش را برای همگان عیان می کنند.

این کار در سالهای اولیه به نوعی پسندیده و جالب بود و با وجود کارهای عجیب و غریبی که برخی رانندگان بر سر خودروها پیاده می کردند که در مواردی کل شیشه های پشت و اطراف را آغشته به رنگ می کردند ولی پلیس سعی می کرد اندکی با رافت با این قبل کارها برخورد کند زیرا اصل کار نشان دادن اندوه در سوگ نوه پیامبر (ص) بود.



اما شعار نویسی روی بدنه و شیشه خودروها امسال به اوج خود رسید و در یک تحقیق میدانی مختصر در اهواز حدود 30 درصد خودروهای اهوازی اقدام به نوشتن شعار بر بدنه و شیشه و رنگ آمیزی بدنه خود کرده بودند. در جای جای اهواز جوانانی قلم مو و رنگ به دست، ماشینهای عبوری را برای نوشتن شعار دعوت می کردند، برخی با پول این کار می کردند و برخی به قول خودشان برای انجام نذر.



مهدی حردانی جوانی اهوازی است که در کنار یکی از خیابانهای شهر به رایگان برای خودروها شعار نویسی می کند. وی در خصوص این کار خود می گوید: سه سال قبل مشکلی داشتم که نذر کردم اگر حل شود از سالهای آینده به صورت رایگان برای خودروها شعارنویسی کنم.



وی می افزاید: همان سال مشکلم به لطف خدا حل شد و من از دو سال گذشته به همراه یکی از دوستانم که خودروها را به توقف دعوت می کرد شروع به ادای نذر خود کردم و روزی سه تا چهار ساعت از اول ماه محرم تا روز تاسوعا برای خودروها شعارنویسی می کردم.



مهدی می گوید: برخی راننده ها می گویند هر چه دوستی داری بنویس و من اغلب شعارهایی مثل لبیک یا حسین(ع)، امان از دل زینب، یا ابوالفضل العباس، فدای لب تشنه علی اصغر و یا رقیه را می نوشتم و برخی هم به شعار عربی علاقه دارند که شعارهایی همانند یا ضیا القمرین، ابدا والله ما ننسا حسینا، حبیبی یا حسین و یا قمر بنی هاشم را می نویسم.



این جوان اهواز ادامه می دهد: برخی هم خودشان شعار دارند و می گویند بنویس که دلنشین ترین شعاری که امسال برای یکی از خودروها نوشتم" ترانه ای که دل می بره صدای یا حسینه" بود. یکی هم گفت: روی ماشینم بنویس"حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود".



مهدی افزود: البته امسال تعداد کسانی که قصد نوشتن شعارهای بی محتوا در مورد ماه محرم و دشمنان اهل بیت (ع) را داشتند خیلی زیاد شده بودند ولی من برای هیچکدام از آنها این شعارها را ننوشتم که بی نظر من ارزش عزاداری مردم را اینگونه شعارها زیر سئوال می برند.



اما در دهه اول محرم شعارهایی روی برخی خودروها خودنمایی می کرد که بیش از اینکه پیام رسان حزن و اندوه و عزاداری صاحب خودرو باشد پیامهایی نامناسب بود.



به راستی چرا پدیده ای مثل شعار نویسی روی خودروها (چه خوب و چه بد) در سومین سال تولدش به جای اینکه به بلوغ بیشتری برسد و پیامهایش هدفمندتر و اثرگذارتر شود اینگونه به قهقرا می رود که باعث می شود فرد خواننده به جای یادآوری ماه محرم و واقعه کربلا به جوانانی تلخند بزند که هدفی جز خودنمایی و جلب توجه ندارند.



پیامهای بی محتوا به وفور در اهواز دیده شد که البته نمی توان نهادی را به عنوان مسئول برخورد با این قبیل انحرافات معرفی کرد بلکه این خود مردم هستند که باید برای حفاظت از فرهنگ و میراث هزار و 400 ساله عاشورایی خود برای این واقعه تاریخ ساز و جریان ساز حرمت قائل شوند.