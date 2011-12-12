دل هواداران تراکتور را شاد می کنم/ هدف قلعه نویی آگاه ساختن من بود

مهدی کیانی دیروز و لحظاتی پس از توافق با امیر قلعه نویی مبنی بر بازگشت دوباره اش به تمرینات گروهی تیم تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لحظاتی پیش با آقایان سردار جعفری و امیر قلعه نویی جلسه ای داشتیم که خدا را شکر این جلسه نتایج خوبی داشت و من توانستم موافقت مدیرعامل و سرمربی تیم تراکتورسازی را جهت بازگشت به تمرینات گروهی این تیم اخذ کنم.

وی ادامه داد: در این جلسه من دوباره از آقای قلعه نویی که یک مربی بزرگ هستند، عذرخواهی کردم و از ایشان خواستم تا اجازه حضور در تمرینات گروهی تیم تراکتورسازی را به من بدهند که شکر خدا این درخواست من مورد موافقت سرمربی تیمم قرار گرفت.

کیانی با بیان اینکه هرگز از قلعه نویی کینه به دل نداشته و قلبا نسبت به سرمربی تیمش علاقه مند بوده است، یادآور شد: من همیشه احترام خاصی به آقای قلعه نویی قائل بوده ام و از تنبیهی که شدم نیز ناراحت نیستم، چون معتقدم ایشان به خاطر خود من این کار را کرد و هدف سرمربی تیم آگاه ساختن من بوده است.

وی ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت مجددش به تمرینات تیم تراکتورسازی، تصریح کرد: من باید از همه هواداران تیم تراکتورسازی نیز تشکر کرده و از آنها معذرت خواهی کنم که در این مدت ناراحت بودند. امیدوارم بتوانم در بازیهایی که به میدان خواهم رفت، با انجام بازی خوب دوباره دل هواداران تیم محبوبم را خوشحال کنم.

وی افزود: من فوتبالم را مدیون مردم تبریز و هواداران تیم تراکتورسازی هستم و هرگز محبت های آنها را فراموش نخواهم کرد.

این هافبک جنگنده تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خصوص میزان آمادگی خود خاطرنشان کرد: من در مدتی که از تمرینات گروهی تیم به دور بودم، به صورت انفرادی تمرین می کردم تا آمادگی بدنی خودم را حفظ کنم که به نظرم با حضور در تمرینات گروهی، می توانم میزان آمادگی ام را به سطح بالاتری نیز برسانم.

مهدی کیانی در جریان دیدار دوستانه 12 شهریور امسال تیم تراکتورسازی با گسترش فولاد تبریز به دلیل یک درگیری لفظی ناخواسته با امیر قلعه نویی، از این تیم کنار گذاشته شد تا اکنون پس از گذشت نزدیک به یکصد روز، این بازیکن با مورد بخشش قرار گرفتن از سوی سرمربی تیم تراکتورسازی به تمرینات گروهی این تیم بازگردد.