زمان بازگشت کیانی به تراکتور بود/ به حد کافی سختگیری کردیم!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری پس از آشتی امیر قلعه نویی با مهدی کیانی و بازگشت این بازیکن به تمرینات تیم تراکتورسازی، اظهار داشت: به نظر من در روزی که آن اتفاق افتاد، کیانی کمی عصبانی شده بود و جا داشت که وی سریعا عذرخواهی کرده و اشتباهش را جبران کند اما این موضوع رخ نداد تا این بازیکن بیش از سه ماه دور از تمرینات گروهی تیم تراکتورسازی باشد.

وی افزود: به نظر من برخی رسانه ها نیز در طولانی تر شدن زمان دوری مهدی کیانی در تمرینات بی اثر نبودند و این آشتی می توانست زودتر هم صورت بگیرد.

جعفری با اشاره به علاقه هواداران تراکتورسازی به مهدی کیانی، تصریح کرد: کیانی بازیکنی است که در تیم زحمت کشیده و در ترکیب تیم جا افتاده بود و از سویی نیز هواداران به او علاقه زیادی دارند که به همین خاطر آقای قلعه نویی عذرخواهی وی را پذیرفت.

وی افزود: ما در این مدت فشار هواداران در خصوص بازگشت کیانی به تیم تراکتورسازی را متوجه بودیم و از سویی به نظر من با این بازیکن به حد کافی سخت گیری شده بود و جا داشت که مورد بخشش قرار گیرد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه دوری حدود یکصد روزه مهدی کیانی از تمرینات تیم فوتبال این باشگاه برای این بازیکن یک تجربه تاریخی بود، یادآور شد: من قبل از بازی با مس سرچشمه با آقای قلعه نویی در هتل صحبت کردم تا اجازه حضور کیانی در تمرینات را بدهد و خوشبختانه ایشان دیروز در این خصوص موافقت کرد که البته امیدوارم این اتفاق یک تجربه خوب برای هر دو طرف باشد.