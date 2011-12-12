اسپانیول و ختافه پیروز شدند/ اوساسونا در غیاب نکونام متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا که تحت الشعاع دیدار شنبه شب رئال مادرید - بارسلونا قرار گرفته بود شب گذشته ادامه پیدا کرد که طی آن تیمهای اسپانیول، اسپورتینگ گیخون، ختافه و مایورکا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

اسپانیول در خانه خود و طی دیداری جنجالی موفق شد اتلتیکومادرید را با نتیجه پر گل 4 بر 2 شکست دهد. اسپانیول در 19 دقیقه ابتدایی این بازی 3 بر صفر از میهمان خود پیش افتاده بود.

اوساسونا در روزی که جواد نکونام را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت با تساوی یک بریک مقابل مالاگا متوقف شد و ویارئال هم در "ال‌مادریگال" مقابل رئال سوسیداد با همین نتیجه به تساوی رضایت داد.

تیم قعر جدولی اسپورتینگ گیخون نیز در زمین رایووایه‌کانو به برتری 3 بر یک دست یافت تا برای فرار از منطقه خطر امیدوار شود.

- نتیجه کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* رایووایه‌کانو یک - اسپورتینگ گیخون 3

گل‌ها: میچو (90) برای رایووایه‌کانو و داوید بارال (9) و ناچو نووو (37 و 67) برای اسپورتینگ گیخون

* ختافه یک - گرانادا صفر

گل: فرانسیسکو کاسکوئرو (78)

* ویارئال یک - رئال سوسیداد یک

گل‌ها: میکل آرانبورو (52) برای رئال سوسیداد و مارکو روبن (72) برای ویارئال

اخراج: گورکا الوستوندو (62 - رئال سوسیداد)

* مالاگا یک - اوساسونا یک

گل‌ها: خوان میگل خیمنس (70) برای مالاگا و ایبراهیم بالده (33) برای اوساسونا

* رئال زاراگوزا صفر - مایورکا یک

گل: ویکتور کاستانو (39)

* اتلتیک بیلبائو یک - راسینگ سانتاندر یک

گل‌ها: خن آرتنتسکه (80) برای اتلتیک بیلبائو و آدریان گونزالس (90) برای راسینگ سانتاندر

* اسپانیول 4 - اتلتیکومادرید 2

گل‌ها: خوان وردو (5 و 8)، کوفی روماریچ (19) و لوئیز گارسیا (54) برای اسپانیول و رادامل فالکائو (33) و آردا توران (83) برای اتلتیکومادرید

اخراج: خوزه رائول اوردیالس (63 - اسپانیول)

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 37 امتیاز

2- رئال مادرید 37 امتیاز

3- والنسیا 30 امتیاز

4- لوانته 29 امتیاز

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18- اسپورتینگ گیخون 15 امتیاز

19- راسینگ سانتاندر 13 امتیاز

20- رئال زاراگوزا 10 امتیاز