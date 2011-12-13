معمای اعتبارات مترو/ شهرداری یا دولت؛ هردو مدعی عمل به تعهدات

به گزارش خبرنگارمهر، چند هفته ای است که اولین قسط یارانه های بلیت مترو و اتوبوس از سوی دولت پرداخت شده است. به نظر می رسید این تاخیر دیرهنگام می تواند باب گلایه و شکایت ها را در خصوص اعتبارات مترو ببندد اما این بار پرونده تازه ای باز شد و سخن از برخی از کارشکنی ها در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم همکاری برخی از بانکها به میان آمد.

بانکها سنگ اندازی می کنند/ مترو بدهکار است دولت چه تقصیری دارد

معاون حمل و نقل وترافیک شهردارتهران که از اجرایی نشدن قانون براشت مترو از صندوق ذخیره ارزی در چند سال گذشته همچنان گله مند است می گوید: سه سال است که اجازه برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی به تصویب مجلس رسیده است که امسال در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شد اما اراده ای در دستگاه مجری برای انجام این تعهدات وجود ندارد. به نظر می رسد به شکل اگاهانه از تحقق آن ممانعت می کنند. هر روز درخواستی تازه مطرح می شود و زمانی که به آن عمل می کنیم در خواست متفاوت تری عنوان می شود. در آخرین درخواست به ما اعلام شده است که باید تمامی بدهی های گذشته مترو در طول سال های عمرآن که بخش عمده آن مربوط به زمانی است که مترو زیر نظر شهرداری ها نبوده است پرداخت کنیم. ما با برخی از بانکها قرار دادهایی را برای حل این مشکل بسته ایم که به صورت نقدی و غیر نقدی این تعهدات را پرداخت کنیم اما برخی از بانک ها حاضر به همکاری با ما نیستند. هر چند این بدهی ها مربوط به دوره های گذشته مدیریت شهری و برخی مربوط به مدیریت دولت بر مترو است. مانند این است که قانون نانوشته ای وجود دارد که این تسهیلات به مترو تهران نرسد.

اما مجتبی شفیعی ، دبیر شورای عالی ترافیک این مطلب را کذب محض می داند و می گوید: متاسفانه متروی تهران نزد بانک ها بد حساب است و بدهی ها خودش را نداده است به همین دلیل برخی از بانک ها حاضر نیستند عاملیت آنها را بپذیرند. این ربطی به دولت ندارد. بانک یک بنگاه اقتصادی است و دولت نمی تواند به بانک ها امر کند که این کار را بکند یا نکند.

شفیعی تاکید می کند: متروی تهران را در تمامی جلسات شورای اقتصاد، ماده 62 ماده 215 در تمامی فرایندهایی که مربوط به استفاده از صندوق توسعه ملی بوده است اولویت یک گذاشته ایم اما دوستان این گونه فضا سازی می کنند و با نگاهی سیاسی تلاش دارند کمکهای دولت را نادیده بگیرند.

نام سمت دیدگاه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از سال آینده تلاش می شود سهم حمایتهای دولت در بحث مترو و اتوبوس از قالب کمک خارج شود، اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد، می تواند بسیاری از مشکلات حوزه حمل ونقل عمومی را حل کرد. محمدباقر قالیباف شهردار تهران می‌دانیم دستوراتی به بانکها داده شده تا با ما همکاری نکنند ولی مطمئن هستیم که بانکها موضوع خدمت به مردم را سیاسی نمی‌کنند. فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 تخلف دولت در مورد عدم پرداخت اعتبارات متروی تهران برای کمیسیون اصل 90 محرز شده، تخلفاتی که در این کمیسیون احراز آنها به اثبات رسیده را به قوه قضاییه می فرستیم. علی مطهری نماینده مردم تهران اگر این دو میلیارد دلار که یک میلیارد دلار آن مربوط به تهران بود پرداخت می‌شد امروز وضع متروی تهران بسیار بهتر بود، حدسم این است که مسائل سیاسی بر قانون‌گرایی غلبه کرده است. حسن بیادی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران عدم اجرای مصوبات مجلس در بخش حمل و نقل عمومی سبب صدمه به مردم شده، لازم است نمایندگان به تحقق بودجه مصوب در بخش حمل و نقل عمومی به صورت جدی کمک نمایند و با عمل به وظایف نظارتی خویش بر نهادهای مربوطه، نظارت اثربخش و کارآمد داشته باشند. مجتبی شفیعی دبیر شورای عالی ترافیک بیان نقش دولت در عدم همکاری بانک ها با دولت کذب محض است و اوج بی انصافی .

بدهی ها با سهم دولت برابری می کند/ مترو با بدهی هاییش تحویل شهرداری شد

بدهکاری به بانک ها یکی از مشکلاتی است که برداشت مترو ازصندوق توسعه ملی را با مشکل روبرو کرده است به گفته تشکری هاشمی بانک ها بدهی های تمامی سال ها مترو از مدیریت فعلی شهری طلب می کنند.

وی معتقد است: رقم بدهی های مترو به بانک ها با سهم دولت که به مترو پرداخت نکرده است برابری می کند. در گشایش فایناس شهرداری متعهد به پرداخت تعهدات می شود اما دولت نیز با پرداخت سهم 50 درصدی خود باد در پرداخت تعهدات کمک کند که تا کنون این گونه نبوده است و اگر میزان کسری پرداختها را از سوی دولت با میزان بدهی ها مقایسه کنیم سر به سر می شود. زیرا شهرداری صدها میلیار تومان در این زمینه بیش از دولت سرمایه گذاری کرده است. گذاشتن شرط و شروط ها نشدنی و دست و پا گیر در سیستم بانکی که ما حال و احوالش را می دانیم تنها ایجاد مشکل برای اقتصاد ملی و خدمت رسانی به مردم می کند و این گونه سنگ اندازی ها توجیهی ندارد.

بخشی از این بدهی های مترو به بانک ها مربوط به سال های پیش از 79 است. زمانی که هنوز مدیریت مترو به مدیران شهری سپرده نشده بود و دولت متولی خطوط حمل و نقلی زیر زمین بود. معاون شهردارتهران با یاد آوری این نکته خواستار همکاری دولت در پرداخت بدهی ها است. اما دبیر شورای عالی ترافیک عقیده ای دیگری دارد.

او در این رابطه توضیح می دهد: اگر بخواهیم این گونه حساب کنیم بسیاری از توسعه های مترو تهران در زمانی اتفاق افتاده که دولت متولی آن بوده است پس حالا هم بیاید مدیریت آن بخش ها رابرای خودش بردارد. به هر حال متروی تهران به صورت کامل تحویل شهرداری تهران شده است که یکی از مشکلات ما هم همین است که مترو زیر مجموعه ای از شهرداری است اما بودجه آن را دولت پرداخت می کند.

400 میلیارد تومان کمک غیر نقدی داشته ایم / کمک های غیرنقدی حساب و کتاب درستی ندارد

اما شهرداری و دولت چقدر سهم در توسعه عمرانی مترو دارند. به گفته معاون شهردار تهران براساس قانون 50 درصد اعتبارات بخش عمرانی مترو را شهرداری و نیم دیگر را باید دولت بپردازد. هرچند بر اساس اظهارات مسئولان دولتی در سایر شهرها تا 90 درصد نیز شهرداریها از حمایتهای دولت برخوردار بوده اند. امسال شهرداری تهران 600 میلیارد تومان به توسعه عمرانی مترو کمک کرده است که این میزان در متمم بودجه نیز افزایش یافته است.

او ادامه می دهد:این کمکها به دو صورت نقدی و غیرنقدی به مترو پرداخت شده است. گاهی پرسیده می شود کمکهای غیرنقدی در مترو چه ارزشی دارد. اعتبارت غیرنقدی همه آن چیزی است که یک پروژه برای آغاز و یا بعد از آن به آن نیاز دارد. مانند زمین برای احداث ایستگاهها، تغییر کاربری، استفاده از تجهیزات، ماشین آلات و... که مترو برای آغاز پروژه نیاز به خرید آنها رادارد اما با شهرداری با ارائه آن ما را یک گام به جلو می برد و از تلف شدن وقت ما جلوگیری می کند. این 600 میلیارد باید طی 12 ماه پرداخت شود که در بخش غیر نقدی 100 درصد اعتبارات پرداخت شده است و در بخش نقدی نیز تاکنون 70 درصد آن پرداخت شده است. اعتبارات نقدی در حال کارسازی است و بخشی عمده آن تبدیل به کار یا پول شده است. در مقابل دولت چه کرده است از 244 میلیار تومان بودجه مصوب مجلس تنها 130 میلیارد آن را پرداخت کرده است.

به گفه تشکری هاشمی شهرداری تاکنون 200 میلیارد تومان کمک نقدی و 400 میلیارد تومان کمک غیر نقدی که بخش عمده آن کالا و خدمات استبه مترو کرده است .

اما دولت چندان به کمک های غیرنقدی شهرداری خوش بین نیست همانطور که شفیعی در رابطه با این عدد و رقم ها می گوید: کمک های غیر نقدی که شهرداری مدعی پرداخت آن است اصلا حساب و کتاب درستی ندارد و مشخص نیست که به چه صورت داده می شود زیرا یک بخش از این کمکها به صورت زمین است. این زمین های ارائه شده کاربری فضای سبز دارند اما در هنگام قیمتگذاری تجاری محاسبه می شود که ما چنین زمینی را دادیم. اطلاع داریم برخی کاربری های تجاری که داده می شود در سالهای بعد به عنوان هزینه اجاره دوباره در کمکها محاسبه می شود.عدد سازی هایی وجود دارد که بخش عمده آن عملا محقق نمی شود به طور مثال بدهی مترو به بانکها که شهرداری تضمین پرداخت آن را داده است به حساب کمک های شهرداری به مترو می گذارند. در حالی که این بدهی است که در سالهای قبل بوده و باید شهرداری پرداخت می کرده و چیزی به حساب مترو تهران نمی رود. این رقم ها به حساب بانک پرداخت می شوداما به گونه ای وانمود می شود که به حساب مترو واریز شده است.

وی معتقد است: کمکهای غیر نقدی چندین بار محاسبه می شود و خروجی کارعمرانی نیز متناسب با کمک های نقدی پرداخت شده است.هرچند کمکهای غیرنقدی دولت چندین برابرحمایت های غیر نقدی شهرداری است.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به کمکهای دولت در بخش ترخیص واگن ها می گوید:در بحث ترخیص واگن ها مکاتبات متعددی داریم که خود مسئولان مترو خطاب به رییس جمهور نوشته اند که "همان طور که در این سالها حمایت های شما سبب شده است که ما بتوانیم واگن هایمان را از گمرک ترخیص کنیم بازهم مساعدت شود و علی رغم بدهی هایی که ما به گمرک داریم این کمک ها ادامه پیدا کند." اما در رسانه ها طور دیگری وانمود می شود .اما به شکل غیر منصفانه گفته می شود که دولت حمایت نمی کند اگر دولت چتر حمایتی خود را از سر مترو و بقیه مترو های سایر شهر ها بر دارد کار اصلا پیش نمی رود.

نگاه سیاسی به مسئله اعتبارات مترو گلایه‌ای است که هر دو طرف نسبت به برخوردهایی که در این زمینه می شود دارد و به نظر می رسد باید منتظر نتیجه پیگیریهای کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص مطالبات مترو ماند.