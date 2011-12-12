به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه کنفرانس بین المللی بزرگداشت عاشورا روز یکشنبه 20 آذرماه در شهر کلن آلمان، نشستی نیز با حضور انجمن دانشجویان پیرو اهل بیت (ع) برگزار شد.

در این نشست که حجت الاسلام مرسلی مشاور عالی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت و حجت السلام مجاهدی نماینده این مجمع در آلمان حضور داشتند، عبدالرضا راشد مدیر اروپا و آمریکای مجمع جهانی اهل بیت در سخنانی بر ظرفیت بی‎بدیل دانشجویان اهل بیتی برای معرفی هر چه بهتر مکتب اهل بیت تأکید کرد.



وی گفت: نسل سوم شیعیان در اروپا با وجود مهاجر بودن نسل‎های گذشته در حال شکل گیری است و این مسئله بسیار بزرگی است، چون افرادی که بومی اروپا هستند و با فرهنگ آن آشنایی دارند برای تبلیغ مکتب اهل بیت تلاش می‎کنند.



انجمن دانشجویان پیرو اهل بیت(ع) نیز در این نشست خواستار توجه بیش از پیش مجمع جهانی اهل بیت به این انجمن شدند.