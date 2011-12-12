حدود اختیارات شوراهای شهر مبهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیما نیک نژاد شامگاه یکشنبه در جمع روسای شوراهای اسلامی شهر استان خوزستان اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با سلیقه و به صورت شخصی با مصوبات شوراهای شهر برخورد می کنند که این موضوع باید با تصویب قوانین جدید کاهش یابد.

وی افزود: بعد از 12 سال از تشکیل شوراهای شهر در سراسر کشور مدیران دستگاه های اجرایی قبول نمی کنند که برخی از وظایف آنها به شوراهای شهر واگذار شده و مصوبه شورای شهر در خصوص این قبیل فعالیتها لازم و ضروری است.



نیک نژاد تصریح کرد: طبق قانون، شوراهای شهر یکی از ارکان نظام مردمسالاری در کشور به شمار می رود ولی با وجود 12 سال از آغاز فعالیت آنها هنوز شرح وظایف و حدود اختیارات آنها در هاله ای از ابهام است.



رئیس شورای استان خوزستان گفت: وزارت کشور باید قوانین مربوط به شورای شهر را به گونه ای اصلاح کند که حدود اختیارات این نهادهای مردمی مشخص شود و کار به تعارض و اختلاف با سایر دستگاه ها نرسد.



همچنین برخی از روسای شورای شهر در این نشست خواستار اصلاح نگاهی که به آنها می شود شدند و گفتند: نمایندگان مجلس به عنوان رقیب انتخاباتی و دولت به عنوان رقیبت در مدیریت شهری به آنها نگاه می کنند و این مسئله باعث شده همواره تنشهایی بین شورا و این دو قوه صورت بگیرد.