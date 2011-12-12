  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

مسابقات قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد

مسابقات قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: هفدهمین دوره از مسابقات قرآن وعترت دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل قبل از ظهر دوشنبه در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره از مسابقات هزار و400 نفر از اساتید و دانشجویان در رشته های مختلف قرآنی، زندگی ائمه اطهار، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه به صورت کتبی با هم به رقابت پرداختند.

حجه الاسلام احمد شفایی مهر افزود: هفدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان و دوازدهمین دوره اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با حضور چشمگیر شرکت کنندگان همچون سنوات گذشته روبه رو بود.

به گفته وی سئوالات این آزمون به دو صورت تستی و تشریحی و زمان پاسخ گویی به سئوالات این آزمون 75 دقیقه بود و حد نصاب نمره قبولی، پاسخگویی به 60 درصد سئوالات است.

ریئس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد اردبیل افزود: 10 رشته تفسیر قرآن کریم، زندگانی معصومین، حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات، نماز، ترجمه قرآن به زبان انگلیسی، احکام خواهران، احکام برادران، زندگانی پیامبر (ص)، ترجمه نهج البلاغه و ترجمه قرآن کریم مخصوص دانشجویان و چهار رشته نهج البلاغه، تفسیر قرآن کریم، قرآن به زبان انگلیسی و زندگانی 14 معصوم (ع) ویژه اساتید از جمله منابع آزمون بود.

شفایی مهر تصریح کرد: جوایز این دوره از مسابقات از یک میلیون ریال تا 5/2 سکه است که بر اساس نمره کسب شده به برندگان آزمون اهداء می شود.  

 

کد مطلب 1481154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها