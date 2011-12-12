ترجمه انگلیسی "آشنایی با وظایف و حقوق زن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس جعفری دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت گفت: موضوع زن، وظایف و حقوق او از جمله مسائل مهم و قابل توجه در بین نویسندگان و محققان علوم اسلامی و غیراسلامی است که تا کنون پیرامون کتابها و آثار فراوانی منتشر شده است.

وی افزود: از دیدگاه اسلام نیز زن دارای شخصیت و حقوق مشخص است که علمای دینی و اساتید دانشگاهی در مباحث حوزوی و دانشگاهی به آن می‏پردازند. در دوره‏های اخیر با توجه به دیدگاه‏های فمنیستی غربی که به زن به عنوان یک ابزار و کادو نگاه می‏کنند و ارزش و جایگاه انسانی و اخلاقی را نادیده می‏گیرند، ضرورت دارد به مباحث مربوط به حقوق و جایگاه زن اهمیت بیشتری داده شود.

وی افزود: ترجمه این کتاب در جلسه هفتاد و سوم شورای کتاب مجمع، جهت ترجمه به زبانهای مورد نیاز تصویب شد. ترجمه اسپانیولی کتاب پیش از این منتشر و اینک ترجمه انگلیسی آن توسط "ابوذر احمدی" در 244 صفحه انجام و در شمارگان 5000 نسخه از سوی معاونت امور فرهنگی مجمع منتشر شده است .

علاقمندان جهت بهره برداری از متن الکترونیکی این کتاب و سایر منشورات مجمع به آدرس اینترنتی www.ahlulbaytportal.com مراجعه کنند.