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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

ترجمه انگلیسی "آشنایی با وظایف و حقوق زن" منتشر شد

ترجمه انگلیسی "آشنایی با وظایف و حقوق زن" منتشر شد

ترجمه انگلیسی کتاب "آشنایی با وظایف و حقوق زن" نوشته آیت الله امینی از سوی معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس جعفری دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت گفت: موضوع زن، وظایف و حقوق او از جمله مسائل مهم و قابل توجه در بین نویسندگان و محققان علوم اسلامی و غیراسلامی است که تا کنون پیرامون کتابها و آثار فراوانی منتشر شده است.

وی افزود: از دیدگاه اسلام نیز زن دارای شخصیت و حقوق مشخص است که علمای دینی و اساتید دانشگاهی در مباحث حوزوی و دانشگاهی به آن می‏پردازند. در دوره‏های اخیر با توجه به دیدگاه‏های فمنیستی غربی که به زن به عنوان یک ابزار و کادو نگاه می‏کنند و ارزش و جایگاه انسانی و اخلاقی را نادیده می‏گیرند، ضرورت دارد به مباحث مربوط به حقوق و جایگاه زن اهمیت بیشتری داده شود.

وی افزود: ترجمه این کتاب در جلسه هفتاد و سوم شورای کتاب مجمع، جهت ترجمه به زبانهای مورد نیاز تصویب شد. ترجمه اسپانیولی کتاب پیش از این منتشر و اینک ترجمه انگلیسی آن توسط "ابوذر احمدی" در 244 صفحه انجام و در شمارگان 5000 نسخه از سوی معاونت امور فرهنگی مجمع منتشر شده است .

علاقمندان جهت بهره برداری از متن الکترونیکی این کتاب و سایر منشورات مجمع به آدرس اینترنتی  www.ahlulbaytportal.com  مراجعه کنند.

کد مطلب 1481157

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