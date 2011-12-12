به گزارش خبرنگار مهر، ناشرانی که کتابهای برگزیده را منتشر کردهاند بهترتیب الفبا عبارتند از آقامیری، بازی قصهها، حوض نقره، دانشگاه شهید بهشتی، ذکر، رسم، زیتون، سرزمین اهورایی، شاسوسا، شباویز، صابرین، قدیانی، کتابسرا، گوهر دانش و یساولی.
سال گذشته جمعا 569 عنوان از 32 کشور جهان در این مسابقه شرکت داشتند. 7 داور از کشورهای آلمان (2 داور)، استرالیا، بلژیک، پرتغال، جمهوری چک و سوید، کتابها را داوری کردند و به 14 عنوان جایزه دادند.
جایزه ویژه را کتابی از کشور هلند دریافت کرد. مدال طلا را کتابی از جمهوری چک گرفت، دو مدال نقره به دو کتاب هلندی و سوییسی اهدا شد. پنج مدال برنز را کتابهایی از کشورهای هلند (2 مدال)، اتریش، لهستان و سوییس دریافت کردند. همچنین، دیپلم افتخار به کتابهایی از کشورهای چین، آلمان (3 دیپلم) و سوییس داده شد.
این مسابقه که با همکاری اتحادیه ناشران آلمان، کتابخانه ملی آلمان، شهرداری فرانکفورت و شهرداری لایپزیک به وسیله بنیاد هنر کتابآرایی آلمان برگزار میشود، برای نخستین بار در سال 1963 در شهر لایپزیک برگزار شد.
از سال 1991 شهر فرانکفورت نیز به مسابقه پیوست. از آن زمان تاکنون همه ساله تمام کتابهای برگزیده از سراسر جهان در نمایشگاههای کتاب لایپزیک و فرانکفورت بهنمایش درمیآیند.
در نمایشگاه کتاب لایپزیک کتابها در زیر نام کشورهای ارسالکننده بهنمایش گذاشته میشوند، اما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، کتابها برحسب موضوع بهنمایش درمیآیند و پس از پایان نمایشگاه کتاب فرانکفورت، کتابها در اختیار موزه کتاب آلمان قرار میگیرند تا همیشه محفوظ بمانند.
نمایشگاه کتاب لایپزیک از 15 تا 18 مارس 2012 برابر با 25 تا 28 اسفند ماه 1390 در شهر لایپزیک و نمایشگاه کتاب فرانکفورت از 10 تا 14 اکتبر 2012 برابر با 18 تا 22 مهر ماه 1391 در شهر فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد.
کتابهای برگزیدهشده ایرانی را میتوان در هر دو نمایشگاه همراه با نام ایران تماشا کرد.
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