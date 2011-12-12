تاتنهام شکست خورد/ نخستین پیروزی ساندرلند با "مارتین اونیل"

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین اونیل، سرمربی جدید ساندرلند شب گذشته موفق شد اولین پیروزی‌اش با این تیم را جشن بگیرد. ساندرلند یکشنبه شب در حالی که تا دقیقه 84 بازی یک بر صفر از بلکبرن عقب بود در نهایت با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کرد.

در دیگر دیدار شب گذشته استوک سیتی با درخشش "متیو اترینگتون"، مهاجم خود موفق شد روند پیروزی‌های پیاپی تاتنهام در لیگ برتر را بالاخره متوقف کند. استوک موفق شد شاگردان "هری ردنپ" را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لیگ برتر به شرح زیر است:

* ساندرلند 2 - بلکبرن یک

گلها: سباستین لارسن (84) و دیوید واگان (90) برای ساندرلند و سیمون ووکچویچ (17) برای بلکبرن

* استوک سیتی 2 - تاتنهام یک

گلها: متیو اترینگتون (13 و 43) برای استوک و امانوئل آدبایور (62 - پنالتی) برای تاتنهام

اخراج: یونس کابول (83 - تاتنهام)

امشب هم در ادامه رقابتها و در مهمترین دیدار هفته چلسی در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن میزبان منچسترسیتی خواهد بود.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 38 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- منچستریونایتد 36 امتیاز

3- تاتنهام 31 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- آرسنال 29 امتیاز

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18- ویگان 12 امتیاز

19- بلکبرن 10 امتیاز

20- بولتون 9 امتیاز