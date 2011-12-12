بیمه محصولات کشاورزی در گنبدکاووس 30 درصد رشد یافت

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری پیش بینی می شود 153 هزار هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت گندم، جو و کلزا اختصاص یابد که از این سطح 825 هکتار گندم آبی و چهار هزار و 795 هکتار گندم دیم و چهار هزار و 495 هکتار جو و دو هزار و 556 هکتار کلزا زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته اند.

وی مهمترین دلیل که کشاورزان از بمیه محصولات کشاورزی استقبال نمی کنند را عدم تناسب مبلغ بیمه پرداختی از سوی کشاورز با مبلغ پرداخت شده از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعلام کرد.

قاضی افزود: برای استقبال از بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود تدوین و تهیه قوانین بیمه محصولات کشاورزی متناسب با واقعیتهای جامعه کشاورزی و با توجه به شرایط و آب و هوای هر استان باشد.

مدیرجهادکشاورزی گنبد کاووس گفت: بیمه محصولات کشاورزی بر مبنای میزان تولید و ارزش محصولات کشاورزی باشد و تخفیف عدم خسارت نیز تعلق گیرد.

وی عنوان کرد: پرداخت خسارت با زیانهای وارده به محصولات کشاورزی تطابق داشته باشد.

گنبد کاووس 160 هزار هکتار اراضی زراعی دارد.

