پرداخت هزینه عمل به وسیله خیران/ جداسازی دوقلوها افتخار پزشکی است

به گزارش خبرنگار مهر، عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده در هر جای دنیا کانون توجه مراکز علمی و تحقیقاتی است زیرا از مجموع این موارد تولد، متاسفانه 90 درصد قبل و یا هنگام تولد فوت می کنند و تعداد قابل توجهی نیز پس از به دنیا آمدن دچار نارسایی های پزشکی غیر قابل کنترل شده و جان خود را از دست می دهند.

هم اکنون تعداد دوقلوهای به هم چسبیده دنیا که در حال حیات هستند کمتر از 50 مورد است اما نکته قابل توجه در این بین این است که والدین این نوزادان در اکثر مواقع حاضر به جداسازی نیستند زیرا در کشورهای پیشرفته علم پزشکی نیز این عمل از ریسک بالا برخوردار است و در اکثر موارد به مرگ نوزادان ختم می شود.

اما آنچه که در زمینه عمل جداسازی نوزادان به هم چسبیده زرندی قابل تامل بود اینکه طبق روند عادی این عمل باید حداقل هفت ماه پس از تولد صورت می گرفت اما به دلیل شرایط خاص و نوع چسبندگی نوزادان زرندی این عمل باید به صورت فوری انجام می شد و در غیر این صورت موجب عفونی شدن محل چسبندگی و مرگ نوزادان می شد.

در این مورد برخی عروق اصلی، شکم نوزادان و روده و ناف نوزادان مشترک بود و یکی از نوزادان به شدت از نارسایی قلبی رنج می برد بطوریکه وزن وی نصف وزن نوزاد دوم بود.

با این وجود عمل جراحی تنها دو روز پس از تولد نوزادان در بیمارستان علی ابن ابیطالب به خوبی و با موفقیت کامل انجام شد.

خبرگزاری مهر که گام به گام این عمل جراحی را پیگیری کرد در گزارشی با توجه به وضعیت مالی خانواده نوزادان خواستار کمک و همراهی خیران شد.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کلیه هزینه های عمل را پرداخت کرد

طبق گفته پدر بزرگ این خانواده پدر این نوزادان فردی 19 ساله و کارگر ساده است که برای تامین هزینه سنگین این عمل جراحی با مشکلات جدی مواجه شده بود که پس از انتشار این گزارش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در عملی خیرخواهانه کلیه مبالغ این عمل را تقبل کرد.

دکتر عبدالحمید عمویی، فوق تخصص جراحی کودکان و سرپرست تیم جراحی نوزادان به هم چسبیده زرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این عمل گفت: جداسازی این نوزادان پس از ساعتها بحث علمی، چکاو بسیار دقیق اعضای مختلف بدن این نوزادان صورت گرفت که موفقیت آمیز بودن آن افتخاری برای جامعه پزشکی ایران است.

وی ادامه داد: روده ، شکم، ناف و عروق اصلی انتقال خون در این نوزادان مشترک بود و قبل از عمل بارها مراحل مختلف جراحی بررسی و گاهی شبیه سازی شد و درنهایت در هنگام این عمل که چهار ساعت طول کشید با کمک خداوند مشکلی ایجاد نشد.

عمویی افزود: پیش از جداسازی وزن هر دو نوزادان سه کیلو 700 گرم بود و پس از جداسازی وزن یک نوزاد یک کیلو 300 گرم و وزن نوزاد دیگر دو کیلو 400 گرم بود که نوزاد کوچکتر از نارسایی قلبی رنج می برد و 90 درصد احتمال داده می شود که در هنگام عمل جان خود را از دست می دهد.

وی گفت: سابقه دوقلوزایی در خانواده این نوزادان وجود داشته است اما این نخستین مورد نوزادان به هم چسبیده در این خانواده بود اما نمی توان گفت: که عوامل وراثی در این زمینه نقش مستقیم دارد.

تشکیل تیمهای تخصصی عمل/ ساعتهای بحث و بررسی نحوه جداسازی

سرپرست تیم جراحی دوقلوهای زرندی ادامه داد: با توجه به نارسایی قلبی یکی از نوزادان تیم بی هوشی معاینات کامل را در قبل از عمل انجام داد و چندین متخصص قلب نیز مراحل مختلف را تحت نظر داشتند.

وی ادامه داد: در این جراحی، شکم، رودها و عروق مشترک به ترتیب جداسازی و بلافاصله ترمیم شد اما با توجه به اینکه دیواره شکم نوزادان نقص دارد باید شش ماه دیگر عمل ترمیم در این بخش نیز انجام شود.

برای حفظ جان نوزادان عمل باید به صورت اورژانس انجام می شد

وی افزود: دلیل اینکه این عمل تنها 72 ساعت بعد تولد صورت گرفت گفت: نوع چسبندگی به گونه ای بود که اگر این عمل انجام نمیگرفت احتمال مرگ نوزادان وجود داشت و باید این عمل به صورت اورژانس انجام می شد.

عمویی این عمل را افتخاری برای جامعه پزشکی ایران دانست زیرا در بهترین بیمارستانهای دنیا و با وجود تبلیغات گسترده رسانه ای بارها شاهد مرگ نوزادان در هنگام جداسازی بوده ایم اما هم اکنون هر دو نوزادان سلامتی کامل خود را به دست آورده اند.