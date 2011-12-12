چشم دهقان فداکار در کرج مداوا می شود/ پیگیریهای مهر نتیجه داد

دکتر محمود کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص درمان بیماری چشم ریزعلی خواجوی ( دهقان فداکار) با بیان اینکه این کار وظیفه هر مسئولی است، اظهار داشت: کلیه مراحل درمان بیماری آب مروارید( کاتاراکت) دهقان فداکار در این بیمارستان به صورت رایگان انجام می شود و به محض مراجعه وی برای درمان در اولین فرصت جراحی می شود.

وی افزود: همچنین سایر بیماریهای احتمالی وی نیز با شرایط ویژه و با تخفیف ویژه در بیمارستان امام خمینی کرج در مان خواهد شد.

دکتر کیانی هدف از این اقدام را ترویج روحیه ایثارگری و زنده ماندن این فرهنگ برشمرد و تاکید کرد: وظیفه هر مسئولی است که نسبت به این امور حساس بوده و به آن اهمیت دهد.

این جانباز جنگ در ادامه به آمادگی بیمارستان امام خمینی در ایجاد تسهیلات ویژه برای مواردی مشابه اشاره کرد و اذعان داشت: نه فقط ریزعلی خواجوی که سایر جانبازان و قهرمانان ورزشی نیز که مورد بی مهری قرار گرفته اند می توانند تسهیلاتی ویژه دریافت کنن دو تحت درمان قرار بگیرند.

رئیس بیمارستان امام خمینی کرج با بیان اینکه این بیمارستان خصوصی است، گفت: شاید کسی انتظاری از یک بیمارستان خصوصی نداشته باشد، ولی معتقدیم که باید فرهنگ پاسداشت و قدردانی از ایثارگران و فداکاران در جامعه نهادینه شود.

دکتر کیانی برخورداری از روحیه ایثارگری و خدمت به مردم را از رزشها و آرمانهای انقلاب و بی توجهی و بی مهری به نام آوران را زمینه ساز ایجاد و گسترش حس بی اعتمادی در جامعه عنوان کرد.

ریزعلی خواجوی نام‌آشنای همه ایرانیان است و داستان فداکاری وی، سالها در کتابهای سال سوم دبستان منتشر می‌شد.



فداکاری که در یک شب سرد سال 1341 جان صدها نفر از مسافران قطار را نجات داد و به رغم کتک خوردن آن شب، همیشه از این ماجرا به عنوان بهترین خاطره زندگی اش یاد می‌کند.

وی مدتی است از بیماری آب مروارید رنج می برد و به دلیل مشکلات مالی تاکنون نتوانسته است نسبت به درمان این بیماری اقدام کند که با پیگیریهای صورت گرفته به زودی به صورت رایگان درمان می شود.