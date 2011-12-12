200 مقاله به کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزش ارسال شد

رضا شیرازی در حاشیه برگزاری این کنفرانس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 20 مقاله بصورت سخنرانی و تعداد 40 مقاله بصورت پوستر ارائه می شود.

وی اظهار داشت: این کنفرانس از روز یکشنبه با حضور رئیس پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی و روان شناسی ورزشی واحد علی آباد کتول آغاز شد.

به گزارش مهر،این کنفرانس که با هدف ایجاد بستر لازم برای ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی در علوم ورزشی، برای دومین بار در این واحد دانشگاهی در حال برگزاری است.



پاسخها و سازگاری های عصبی - عضلانی و قلبی - تنفسی در ورزش، فیزیولوژی تمرین، روان شناسی فعالیت بدنی و ورزش، تغذیه، کنترل وزن و اجرای ورزشی، ورزش و بیماری ها، کاربرد مهارت های روانی در ورزش، انگیختگی در ورزش ، سلامت روانی و ورزش و پاسخها و سازگاری های دستگاه ایمنی و غدد از جمله محورهای این کنفرانس است.



این کنفرانس با مشارکت پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل تربیت بدنی استان گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی و دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار در حال برگزاری است.

شایان ذکر است اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی و روان شناسی ورزشی در 23 آذر سال 1388 در واحد علی آبادکتول برگزار شد.