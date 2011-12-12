دو گزینه برای افزایش تعداد نمایندگان گلستان در مجلس پیشنهاد شد

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر 10 سال در زمینه تعداد نمایندگان مجلس بازنگری می شود و امسال نیز زمان بازنگری در این حوزه است.

وی اظهار داشت: در مجموع 20 نماینده بر تعداد نمایندگان مجلس در کشور افزوده می شود و با استدلال و دفاعیات، وزارت کشور را قانع کردیم که گلستان نیز از این تعداد سهم داشته باشد.

وی عنوان کرد: دو گزینه برای افزایش تعداد نمایندگان استان در مجلس در حوزه شرق و غرب استان پیشنهاد شده است.

جمشیدی بیان داشت: حوزه شرق شامل شهرستانهای مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه و حوزه اتخابات غرب شامل، آق قلا، بندرترکمن و گمیشان است.

رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رای آورد ولی در صحن علنی مجلس فورت آن رای نیاورد و تا به حال به نتیجه نرسید.

وی بیان داشت: تا زمانی که مصوب رسمی ابلاغ نشود، همچنان حوزه های انتخابیه در استان به صورت قبلی خواهد بود.

جمشیدی گفت: در حال حاضر استان دارای شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده است.