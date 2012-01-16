به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرج در سالهای اخیر شاهد رشد جمعیت و به تبع آن تردد شمار زیادی خودرو بوده است و خیابانهای قدیمی و زیرساختهای نامناسب حمل و نقل شهری نیز در این میان بر مشکلات افزوده است.

یکی از مشکلات قابل توجه در خیابانهای کرج وجود چاله های فراوان و آسفالتهای کنده شده در اثر حفاریها و... است که مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.



مواجه ناگهانی رانندگان وسایل نقلیه بویژه موتور سیکلت ها با این گونه گودال ها سبب عدم تعادل وسیله نقلیه و بروز تصادفات رانندگی می شود که این امر به نوعی سبب رونق کار تعمیرگاه های اتومبیل سطح شهر نیز شده است.

با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما و بارش های زمستانی، چاله های خیابانی توسط آب باران استتار می شوند که این امر درصد احتمال بروز سوانح غیر مترقبه را افزایش می دهد.

تعبیه سرعت گیرهای غیر استاندارد در اکثر خیابان های شهر و همچنین همرنگ بودن این سرعت گیر ها با آسفالت و عدم دید راننده در هنگام شب از جمله معضلات شهری کرج است.

با توجه به اینکه کرج جزو کلان های شهرهای کشور محسوب شده و زیرساختهای حمل و نقل شهری در آن از اهمیت بالایی برخوردار است، مسئولان استان نیز باید دید و نگرش گذشته خود را تغییر دهند، وضعیت کنونی آسفالت و همچنین چهره ظاهری استان البرز شایسته این کلان شهر نیست.

امروزه هر دستگاه و ارگانی از جمله آب، گاز و یا مخابرات برای انجام کارهای خود قسمتی از آسفالت خیابان را حفاری می کنند و بدون زیر سازی مناسب و بی هیچ محاسبه ای قیر و سنگ ریزه ای شبیه آسفالت را بر این حفره های خیابانی می ریزند بدون این که هراسی از عواقب هدر دادن بیت المال بدین وسیله داشته باشند.

بودجه بهسازی معابر شهری کرج 30 میلیارد تومان است

شهردار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بودجه بهسازی و مناسب سازی معابر شهری کرج در سال جاری 30 میلیارد تومان است.





استان البرز دارای یک کارخانه آسفالت با ظرفیت تولید 240 تن آسفالت در ساعت است بنابراین این کارخانه نعمت بزرگی برای رفع معضلات شهری کرج است.

وجود اینگونه گودال ها در خیابان های شهر که هر روز به تعداد و عمقشان افزوده می شود سبب ایجاد ترافیک، افزایش تصادفات رانندگی، افزایش بیماری و دیگر معضلات از جمله اتلاف وقت و هزینه شهروندان می شود بنابراین مسئولان باید فکری برای وضعیت نامناسب خیابان های این شهر کند.

سید علی آقا زاده با اشاره به راه اندازی کارخانه آسفالت در کرج ابراز داشت: این کارخانه ظرفیت تولید 240 تن آسفالت در ساعت را دارد که تمام تولیدات این کارخانه برای شهر کرج مصرف می شود.

وی با بیان اینکه میزان تولید این کارخانه آسفالت بر اساس نیاز شهر کرج است، اضافه کرد: کارخانه آسفالت زیر نظر سازمان عمران و نوسازی شهر کرج است.

روزانه دو هزار تن آسفالت برای بهسازی خیابان های کرج مصرف می شود

مدیر پروژه کارخانه آسفالت کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور میانگین روزانه دو هزار تن آسفالت برای بهسازی و مناسب سازی معابر و خیابان های 12 منطقه کرج مصرف می شود.

کرج دارای دومین کارخانه آسفالت با سیستم تمام اتوماتیک در کشور است

رسول فیضی با اشاره به اینکه شهر کرج دارای دومین کارخانه آسفالت با سیستم تمام اتوماتیک در کشور افزود: این کارخانه توانایی تولید آسفالت پلی مری و رنگی و همچنین بازیافت 20 درصد آسفالت های تراشیده شده معابر و خیابان ها را دارا است.

وی گفت: مصرف آسفالت برای معابر و خیابان های کرج در فصل های مختلف سال متفاوت است.

به هر روی با توجه به حفاریهای متعدد در شهر و وجود چاله های فراوان به نظر می رسد راه اندازی کارخانه آسفالت نوید حل برخی از مشکلات این حوزه و پر کردن چاله های شهر و ترمیم آسفالت است مشروط بر این که محاسبات ابتدایی برای پر کردن حفره های خیابانی صورت گرفته و عمر آسفالت همچون عمر گلهای بهاری کوتاه نباشد.

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گزارش: مهدی دهقان