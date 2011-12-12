2 تن مواد مخدر در لرستان کشف شد/ دستگیری 3800 نفر

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 2 تن و63 کیلوگرم مواد مخدر توسط نیروی انتظامی، اطلاعات و دیگر ارگانهای مرتبط در استان کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که نیروی انتظامی استان در سالجاری بیش از یک تن و500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: در این مدت همچنین سه هزار و830 نفر در رابطه با مواد مخدر، قاچاق و خرده فروشی دستگیر شده اند که در 110 کمپ در سطح استان نگهداری می شوند.

سردار علیزاده تصریح کرد: در سالجاری 34 مورد پاکسازی مناطق آلوده در سطح استان انجام شده است.